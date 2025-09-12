12/09/2025
Concurso da Câmara: veja vagas para salários de até R$ 29,4 mil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), autorizou a realização de um concurso público para a Casa legislaltiva, com mais de 50 vagas, para 12 áreas de atuação. A medida foi publicada na edição extra do Diário da Câmara dos Deputados nessa quinta-feira (11/9).

As 56 vagas para as seguintes áreas: registro e redação, processo legislativo e gestão, comunicação social, documentação e informação legislativa, museólogo, engenheiro, médico  e técnico legislativo, nas seguintes atribuições: policial legislativo federal; e assistente legislativo e administrativo.

O salário inicial varia entre R$ 19.616,98, para o cargo de técnico legislativo, chegando a R$ 29.462,78, para analista legislativo.

De acordo com a medida, “o quantitativo de vagas para provimento imediato e do respectivo cadastro de reserva deverá ser definido em edital”. O texto também não deixa clara uma previsão de data para aplicação das provas.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca responsável pela elaboração da prova do concurso, que deve ser aplicada.

O último concurso para a Câmara dos Deputados foi realizado em 2023, pelo ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL). À época, foram autorizadas 140 vagas divididas nas áreas de contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, além de assistência social, enfermagem, farmácia, médico e técnica legislativa.

