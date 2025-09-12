Concurso da Câmara: veja vagas para salários de até R$ 29,4 mil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), autorizou a realização de um concurso público para a Casa legislaltiva, com mais de 50 vagas, para 12 áreas de atuação. A medida foi publicada na edição extra do Diário da Câmara dos Deputados nessa quinta-feira (11/9).
As 56 vagas para as seguintes áreas: registro e redação, processo legislativo e gestão, comunicação social, documentação e informação legislativa, museólogo, engenheiro, médico e técnico legislativo, nas seguintes atribuições: policial legislativo federal; e assistente legislativo e administrativo.
Leia também
-
Concurso da Câmara tem novo edital autorizado; salário é até R$ 29 mil
-
MPF pede suspensão de concursos da Marinha por descumprir Lei de Cotas
-
Prefeitura de Santos abre concurso com salários de até R$ 3,8 mil
-
Saiba como será o concurso com mais de 2 mil vagas para a PM de SP
O salário inicial varia entre R$ 19.616,98, para o cargo de técnico legislativo, chegando a R$ 29.462,78, para analista legislativo.
De acordo com a medida, “o quantitativo de vagas para provimento imediato e do respectivo cadastro de reserva deverá ser definido em edital”. O texto também não deixa clara uma previsão de data para aplicação das provas.
A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca responsável pela elaboração da prova do concurso, que deve ser aplicada.
O último concurso para a Câmara dos Deputados foi realizado em 2023, pelo ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL). À época, foram autorizadas 140 vagas divididas nas áreas de contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, além de assistência social, enfermagem, farmácia, médico e técnica legislativa.