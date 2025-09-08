Concurso do Ibama: autorizada a nomeação de 460 aprovados

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) autorizou a nomeação dos 460 aprovados no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

A portaria que autoriza a nomeação dos novos servidores foi publicada em Diário Oficial da União nesta segunda-feira (8/8). De acordo com o documento, são autorizadas 460 vagas para os seguintes cargos:

Analista administrativo: 130 vagas

Analista ambiental: 330 vagas

