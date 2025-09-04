Concurso Embrapa: novos resultados para Pesquisador são publicados; veja prazos de recurso

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) divulgou novos resultados do concurso para o cargo de Pesquisador. Foram publicados, nesta quinta-feira (4/9), no Diário Oficial da União, o resultado provisório da defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa e o resultado provisório da avaliação de títulos.

Os candidatos poderão acessar os espelhos de avaliação e interpor recurso contra os resultados provisórios das 10h do dia 8 de setembro às 18h do dia 9 de setembro de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), pelo site da banca Cebraspe.

O edital de resultado final dessas etapas — e a convocação para eventual desempate de notas — tem publicação prevista para 26 de setembro de 2025.

Vale lembrar que o resultado final do concurso da Embrapa para os cargos de Analista, Assistente e Técnico foi divulgado em 19 de agosto.

Calendário resumido

Resultados provisórios (memorial/projeto e títulos): publicados em 4/9

Recursos: 8/9 (a partir de 10h) a 9/9 (até 18h)

Resultado final das etapas e convocação (se houver desempate): 26/9

Panorama do concurso Embrapa

Organizado pelo Cebraspe, o concurso Embrapa oferta 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior. O salário inicial é de até R$ 12.814,61.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

404 vagas para Analista;

319 vagas para Pesquisador;

242 vagas para Técnico;

62 vagas para Assistente.

O cargo de assistente tem como requisito o nível fundamental incompleto (no mínimo 5º ano) , com salário inicial de R$ 2.186,19;

, com salário inicial de R$ 2.186,19; Para técnico, é exigido nível médio ou técnico (conforme a especialidade), o salário inicial é de R$ 5.556,81;

(conforme a especialidade), o salário inicial é de R$ 5.556,81; Para analista, é exigido nível superior de acordo com as áreas determinadas no edital , iniciais de R$ 10.921,33;

, iniciais de R$ 10.921,33; Já o cargo de pesquisador exige mestrado em áreas específicas, e possui salário inicial de R$ 12.814,61.

Os candidatos foram avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Pesquisador e para o cargo de Analista nas opções 40009493, 40000176, 40002311, 40007169, 40000642, 40001150, 40000981, 40002490, 40003250, 40000383, 40002367, 40000202, 40000237, 40000648, 40000432, 40000497, 40004569, 40001151 e 40001348;

, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de e para o cargo de nas opções 40009493, 40000176, 40002311, 40007169, 40000642, 40001150, 40000981, 40002490, 40003250, 40000383, 40002367, 40000202, 40000237, 40000648, 40000432, 40000497, 40004569, 40001151 e 40001348; Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa, de caráter classificatório, somente para o cargo de Pesquisador;

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Técnico, nas opções 40000002, 40001925 e 40004381, e para o cargo de Assistente, nas opções 40000007 e 40000035; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de Pesquisador.

As provas objetivas e discursiva foram aplicadas no dia 23 de março de 2025.

Resumo do concurso Embrapa

Banca: Cebraspe

Vagas: 1.027

Cargos: Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico

Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

Salários: até R$ 12.814,61

Inscrições: 16/12 a 7/1/2025

Taxa: Pesquisador: R$ 170,00 Analista: R$ 150,00 Técnico: R$ 80,00 Assistente: R$ 60,00

Provas: 23/3/2025

Edital

📌 Fonte: Diário Oficial da União e Cebraspe

✍️ Redigido por ContilNet