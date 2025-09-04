Concurso Embrapa: novos resultados para Pesquisador são publicados; veja prazos de recurso

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) divulgou novos resultados do concurso para o cargo de Pesquisador. Foram publicados, nesta quinta-feira (4/9), no Diário Oficial da União, o resultado provisório da defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa e o resultado provisório da avaliação de títulos.
Os candidatos poderão acessar os espelhos de avaliação e interpor recurso contra os resultados provisórios das 10h do dia 8 de setembro às 18h do dia 9 de setembro de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), pelo site da banca Cebraspe.
O edital de resultado final dessas etapas — e a convocação para eventual desempate de notas — tem publicação prevista para 26 de setembro de 2025.
Vale lembrar que o resultado final do concurso da Embrapa para os cargos de Analista, Assistente e Técnico foi divulgado em 19 de agosto.
Calendário resumido
-
Resultados provisórios (memorial/projeto e títulos): publicados em 4/9
-
Recursos: 8/9 (a partir de 10h) a 9/9 (até 18h)
-
Resultado final das etapas e convocação (se houver desempate): 26/9
Panorama do concurso Embrapa
Organizado pelo Cebraspe, o concurso Embrapa oferta 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior. O salário inicial é de até R$ 12.814,61.
Confira, abaixo, a distribuição das vagas:
- 404 vagas para Analista;
- 319 vagas para Pesquisador;
- 242 vagas para Técnico;
- 62 vagas para Assistente.
- O cargo de assistente tem como requisito o nível fundamental incompleto (no mínimo 5º ano), com salário inicial de R$ 2.186,19;
- Para técnico, é exigido nível médio ou técnico (conforme a especialidade), o salário inicial é de R$ 5.556,81;
- Para analista, é exigido nível superior de acordo com as áreas determinadas no edital, iniciais de R$ 10.921,33;
- Já o cargo de pesquisador exige mestrado em áreas específicas, e possui salário inicial de R$ 12.814,61.
Os candidatos foram avaliados por meio das etapas seguintes:
- Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Pesquisador e para o cargo de Analista nas opções 40009493, 40000176, 40002311, 40007169, 40000642, 40001150, 40000981, 40002490, 40003250, 40000383, 40002367, 40000202, 40000237, 40000648, 40000432, 40000497, 40004569, 40001151 e 40001348;
- Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa, de caráter classificatório, somente para o cargo de Pesquisador;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Técnico, nas opções 40000002, 40001925 e 40004381, e para o cargo de Assistente, nas opções 40000007 e 40000035; e
- Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de Pesquisador.
As provas objetivas e discursiva foram aplicadas no dia 23 de março de 2025.
Resumo do concurso Embrapa
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 1.027
- Cargos: Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico
- Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
- Salários: até R$ 12.814,61
- Inscrições: 16/12 a 7/1/2025
- Taxa:
- Pesquisador: R$ 170,00
- Analista: R$ 150,00
- Técnico: R$ 80,00
- Assistente: R$ 60,00
- Provas: 23/3/2025
- Edital
📌 Fonte: Diário Oficial da União e Cebraspe
✍️ Redigido por ContilNet