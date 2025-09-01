Concurso IBGE: extrato de edital abre 58 vagas temporárias

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (1º/9) o extrato de edital do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A seleção oferece 58 vagas temporárias para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento.

O documento divulgado é apenas um extrato, ou seja, um resumo do edital. A versão completa com todas as regras será publicada em breve.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: comissão própria

Vagas: 58

Cargo: Agente de Pesquisas e Mapeamento

Salário inicial: R$ 2.676,24

Inscrições: 1/9 a 10/09

Taxa: Não será cobrada taxa de inscrição.

Extrato do edital.

Segundo o IBGE, os contratados vão atuar em atividades de coleta de dados e apoio a pesquisas estatísticas e geográficas em diferentes localidades.

➡️ O edital completo deverá trazer a distribuição das vagas por município, além de critérios de seleção e prazos adicionais.

Fonte: Diário Oficial da União/ Direção Cconcursos

Redigido por ContilNet