Concurso na região Sul fecha inscrições nesta quinta: salários de R$ 10,1 mil e 13 vagas imediatas

Última chamada para quem quer trabalhar no BRDE! O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul encerra às 17h desta quinta-feira (11/9) as inscrições do concurso que oferece 13 vagas imediatas + cadastro de reserva para níveis médio e superior, com salário inicial de R$ 10.142,62.

Como se inscrever

Onde: exclusivamente pelo site da Fundatec (banca organizadora).

Quando: até 17h de 11 de setembro .

Taxa de inscrição: valores definidos no edital da banca (confira no ato da inscrição).

Panorama do edital

Órgão: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Vagas: 13 imediatas + cadastro de reserva.

Escolaridade: níveis médio e superior .

Remuneração inicial: R$ 10.142,62 .

Etapas: conforme edital da banca (consulte prazos, conteúdo programático e cidades de prova).

Dicas rápidas para não perder a inscrição

Separe documento com foto e CPF para preencher os dados corretamente.

Gere o boleto/guia e pague dentro do prazo para homologar a candidatura.

Verifique requisitos do cargo , cotas (PcD, negros) e documentos comprobatórios exigidos.

Baixe o conteúdo programático e monte um cronograma de revisão até a prova.

Resumo Concurso BRDE

Banca: Fundatec

Vagas: 13 + CR

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários: até R$ 10.142,62

Inscrições: 13/8 a 11/9

Taxa: Nível médio: R$ 118,79 Nível superior: R$ 270,85

Provas: 26/10/2025

Edital

