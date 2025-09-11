11/09/2025
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Concurso na região Sul fecha inscrições nesta quinta: salários de R$ 10,1 mil e 13 vagas imediatas

Último dia! Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul recebe inscrições até as 17h; há oportunidades de níveis médio e superior, com cadastro reserva

Última chamada para quem quer trabalhar no BRDE! O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul encerra às 17h desta quinta-feira (11/9) as inscrições do concurso que oferece 13 vagas imediatas + cadastro de reserva para níveis médio e superior, com salário inicial de R$ 10.142,62.

Como se inscrever

  • Onde: exclusivamente pelo site da Fundatec (banca organizadora).

  • Quando: até 17h de 11 de setembro.

  • Taxa de inscrição: valores definidos no edital da banca (confira no ato da inscrição).

Panorama do edital

  • Órgão: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

  • Vagas: 13 imediatas + cadastro de reserva.

  • Escolaridade: níveis médio e superior.

  • Remuneração inicial: R$ 10.142,62.

  • Etapas: conforme edital da banca (consulte prazos, conteúdo programático e cidades de prova).

Dicas rápidas para não perder a inscrição

  • Separe documento com foto e CPF para preencher os dados corretamente.

  • Gere o boleto/guia e pague dentro do prazo para homologar a candidatura.

  • Verifique requisitos do cargo, cotas (PcD, negros) e documentos comprobatórios exigidos.

  • Baixe o conteúdo programático e monte um cronograma de revisão até a prova.

Resumo Concurso BRDE

  • Banca: Fundatec
  • Vagas: 13 + CR
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários: até R$ 10.142,62
  • Inscrições: 13/8 a 11/9
  • Taxa:
    • Nível médio: R$ 118,79
    • Nível superior: R$ 270,85
  • Provas: 26/10/2025
  • Edital

Fonte: Direção Concursos
Redigido por Contilnet

