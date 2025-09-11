Concurso na região Sul fecha inscrições nesta quinta: salários de R$ 10,1 mil e 13 vagas imediatas

Última chamada para quem quer trabalhar no BRDE! O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul encerra às 17h desta quinta-feira (11/9) as inscrições do concurso que oferece 13 vagas imediatas + cadastro de reserva para níveis médio e superior, com salário inicial de R$ 10.142,62.
Como se inscrever
Onde: exclusivamente pelo site da Fundatec (banca organizadora).
Quando: até 17h de 11 de setembro.
Taxa de inscrição: valores definidos no edital da banca (confira no ato da inscrição).
Panorama do edital
Órgão: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).
Vagas: 13 imediatas + cadastro de reserva.
Escolaridade: níveis médio e superior.
Remuneração inicial: R$ 10.142,62.
Etapas: conforme edital da banca (consulte prazos, conteúdo programático e cidades de prova).
Dicas rápidas para não perder a inscrição
Separe documento com foto e CPF para preencher os dados corretamente.
Gere o boleto/guia e pague dentro do prazo para homologar a candidatura.
Verifique requisitos do cargo, cotas (PcD, negros) e documentos comprobatórios exigidos.
Baixe o conteúdo programático e monte um cronograma de revisão até a prova.
Resumo Concurso BRDE
- Banca: Fundatec
- Vagas: 13 + CR
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: até R$ 10.142,62
- Inscrições: 13/8 a 11/9
- Taxa:
- Nível médio: R$ 118,79
- Nível superior: R$ 270,85
- Provas: 26/10/2025
- Edital
Fonte: Direção Concursos
Redigido por Contilnet