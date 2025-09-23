Concurso nível médio: mais de 2.400 vagas abertas; confira os melhores editais

Setembro chega trazendo boas notícias para quem possui nível médio de escolaridade e sonha com a estabilidade de uma carreira no serviço público. São milhares de oportunidades em diferentes áreas de atuação, com salários que podem ultrapassar os R$ 5 mil.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, estão abertas 2.423 vagas em todo o Brasil, com editais que abrangem cargos administrativos, policiais, técnicos e de apoio em órgãos municipais, estaduais e federais. Os salários iniciais variam conforme o cargo e a localidade, chegando a R$ 5.055,53.

Ao todo, são 13 editais de concurso público de nível médio publicados neste mês de setembro, oferecendo opções tanto para quem está começando a jornada nos estudos quanto para os concurseiros mais experientes.

📌 Na sequência, o candidato pode conferir os principais editais abertos neste mês, com detalhes sobre cargos, vagas e remuneração.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet