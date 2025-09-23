Concurso nível médio: mais de 2.400 vagas abertas; confira os melhores editais

Setembro chega trazendo boas notícias para quem possui nível médio de escolaridade e sonha com a estabilidade de uma carreira no serviço público. São milhares de oportunidades em diferentes áreas de atuação, com salários que podem ultrapassar os R$ 5 mil.
De acordo com levantamento do Direção Concursos, estão abertas 2.423 vagas em todo o Brasil, com editais que abrangem cargos administrativos, policiais, técnicos e de apoio em órgãos municipais, estaduais e federais. Os salários iniciais variam conforme o cargo e a localidade, chegando a R$ 5.055,53.
Ao todo, são 13 editais de concurso público de nível médio publicados neste mês de setembro, oferecendo opções tanto para quem está começando a jornada nos estudos quanto para os concurseiros mais experientes.
📌 Na sequência, o candidato pode conferir os principais editais abertos neste mês, com detalhes sobre cargos, vagas e remuneração.
- Concurso nível médio – Editais abertos
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Polícia Militar de São Paulo
- Assembleia Legislativa do Amazonas
- Ministério Público de Sergipe
- Ministério Público do Amapá
- Goiás Fomento – concurso nível médio
- Câmara de Porto Velho
- CREMEPE – concurso nível médio
- CORE SP – concurso nível médio
- UTFPR – concurso nível médio
- UFRGS – concurso nível médio
- Concurso público Crefito 9 (MT)
- CRP PB – concurso nível médio
Fonte: Direção Concursos
Redigido por ContilNet