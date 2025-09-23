23/09/2025
Universo POP
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia
Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes

Concurso nível médio: mais de 2.400 vagas abertas; confira os melhores editais

Oportunidades em diversas áreas oferecem salários iniciais de até R$ 5 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Setembro chega trazendo boas notícias para quem possui nível médio de escolaridade e sonha com a estabilidade de uma carreira no serviço público. São milhares de oportunidades em diferentes áreas de atuação, com salários que podem ultrapassar os R$ 5 mil.

Freepik

De acordo com levantamento do Direção Concursos, estão abertas 2.423 vagas em todo o Brasil, com editais que abrangem cargos administrativos, policiais, técnicos e de apoio em órgãos municipais, estaduais e federais. Os salários iniciais variam conforme o cargo e a localidade, chegando a R$ 5.055,53.

Ao todo, são 13 editais de concurso público de nível médio publicados neste mês de setembro, oferecendo opções tanto para quem está começando a jornada nos estudos quanto para os concurseiros mais experientes.

📌 Na sequência, o candidato pode conferir os principais editais abertos neste mês, com detalhes sobre cargos, vagas e remuneração.

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos
Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost