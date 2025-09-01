Concurso Público: 6 editais da área de tribunais estão abertos ou previstos em setembro

Oportunidades em São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados; salários chegam a R$ 18,7 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O mês de setembro começou com boas notícias para quem sonha com a carreira pública. Diversos concursos da área de tribunais estão com editais abertos ou previstos para publicação ainda neste mês.

REPRODUÇÃO

Ao todo, são 4 editais em andamento e outros 2 previstos, contemplando oportunidades em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, além de outras regiões.

Os cargos abrangem diferentes níveis de escolaridade e oferecem salários que podem chegar a R$ 18.705,85.

Navegue pelo índice

📍 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.