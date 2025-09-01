Concurso Público: 6 editais da área de tribunais estão abertos ou previstos em setembro

O mês de setembro começou com boas notícias para quem sonha com a carreira pública. Diversos concursos da área de tribunais estão com editais abertos ou previstos para publicação ainda neste mês.

Ao todo, são 4 editais em andamento e outros 2 previstos, contemplando oportunidades em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, além de outras regiões.

Os cargos abrangem diferentes níveis de escolaridade e oferecem salários que podem chegar a R$ 18.705,85.

Navegue pelo índice

📍 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet