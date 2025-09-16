Concurso público: confira os editais abertos com maiores salários

Setembro segue quente para concurseiros — são mais de 1,6 mil vagas abertas pelo país e salários que chegam a R$ 36.882,86, segundo levantamento recente. Direção Concursos

Top 5 com os maiores salários (editais abertos agora)

PGE-MT — Procurador do Estado

Salário: R$ 37.745,52 • Vagas: 15 (+ CR) • Inscrições: até 19/09 (FCC) • Prova objetiva: 26/10 .

Fontes oficiais: PGE/MT e Secom-MT. PGE+2Secretaria de Estado de Comunicação+2

PGE-TO — Procurador do Estado

Salário: R$ 36.882,86 • Vagas: 10 • Inscrições: até 19/09 (FCC).

Fonte oficial: Governo do Tocantins; apoio: notas da imprensa especializada. To.gov.br+1

TJ-SP — Juiz(a) Substituto(a)

Subsídio: R$ 34.083,14 • Vagas: 220 • Inscrições: 16/09 a 15/10 (Vunesp) • Prova objetiva: 30/11 .

Fontes oficiais: Vunesp e TJ-SP. Vunesp+1

MP-BA — Promotor(a) de Justiça Substituto(a)

Subsídio: R$ 31.975,77 • Vagas: 20 • Inscrições: até 18/09 (Fundação CEFETBAHIA) • Prova objetiva: 19/10 .

Fontes oficiais: MP-BA (site e edital). Ministério Público do Estado da Bahia+1

PGE-ES — Procurador do Estado

Salário: R$ 27.768,62 • Vagas: 2 (+ CR) • Inscrições: 03/09 a 03/10 (Cebraspe).

Fonte oficial: página do concurso no Cebraspe. Cebraspe

Dica rápida

Priorize prazos mais curtos desta semana: MP-BA (18/09) , PGE-MT (19/09) e PGE-TO (19/09) .

Guarde os sites das bancas para acompanhar retificações e locais de prova.

Fonte: Direção Concursos (panorama de vagas/salários) + páginas oficiais dos órgãos e bancas citadas. Cebraspe+10Direção Concursos+10PGE+10

