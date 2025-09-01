Concurso público: PLOA 2026 prevê 4.116 provimentos para o Judiciário

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, enviado ao Congresso Nacional na última sexta-feira (29/8), traz boas perspectivas para concurseiros. O texto prevê 47.871 novos provimentos em todo o serviço público federal, distribuídos entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública da União.
Do total, 4.116 vagas são destinadas ao Poder Judiciário Federal, que poderá realizar novos concursos ou convocar aprovados em seleções anteriores.
📌 Distribuição dos provimentos prevista no PLOA 2026
-
Poder Executivo Federal: 42.892 provimentos
-
Poder Legislativo Federal: 296 provimentos
-
Poder Judiciário Federal: 4.116 provimentos
-
Ministério Público da União e CNMP: 357 provimentos
-
Defensoria Pública da União: 210 provimentos
📌 Detalhamento das 4.116 vagas do Judiciário
-
Supremo Tribunal Federal (STF): 55
-
Superior Tribunal de Justiça (STJ): 454
-
Justiça Federal: 617
-
Justiça Militar da União (STM): 90
-
Justiça Eleitoral (TSE e TREs): 1.654
-
Justiça do Trabalho (TST e TRTs): 717
-
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): 426
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ): 103
🔎 Próximos passos
Agora, o PLOA 2026 será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, que poderá sugerir alterações. Depois, seguirá para votação em sessão conjunta de deputados e senadores. Por fim, caberá ao presidente da República sancionar ou vetar o texto.
É importante destacar que a previsão orçamentária autoriza, mas não obriga a realização das contratações. Ou seja, os provimentos só ocorrerão se houver decisão do Governo e dos órgãos envolvidos.
📍 Fonte: PLOA 2026/ Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet