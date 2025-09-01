Concurso público: PLOA 2026 prevê 4.116 provimentos para o Judiciário

No total, orçamento destina R$ 3,3 bilhões para concursos e novas contratações

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, enviado ao Congresso Nacional na última sexta-feira (29/8), traz boas perspectivas para concurseiros. O texto prevê 47.871 novos provimentos em todo o serviço público federal, distribuídos entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública da União.

Do total, 4.116 vagas são destinadas ao Poder Judiciário Federal, que poderá realizar novos concursos ou convocar aprovados em seleções anteriores.

📌 Distribuição dos provimentos prevista no PLOA 2026

  • Poder Executivo Federal: 42.892 provimentos

  • Poder Legislativo Federal: 296 provimentos

  • Poder Judiciário Federal: 4.116 provimentos

  • Ministério Público da União e CNMP: 357 provimentos

  • Defensoria Pública da União: 210 provimentos

📌 Detalhamento das 4.116 vagas do Judiciário

  • Supremo Tribunal Federal (STF): 55

  • Superior Tribunal de Justiça (STJ): 454

  • Justiça Federal: 617

  • Justiça Militar da União (STM): 90

  • Justiça Eleitoral (TSE e TREs): 1.654

  • Justiça do Trabalho (TST e TRTs): 717

  • Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): 426

  • Conselho Nacional de Justiça (CNJ): 103

🔎 Próximos passos
Agora, o PLOA 2026 será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, que poderá sugerir alterações. Depois, seguirá para votação em sessão conjunta de deputados e senadores. Por fim, caberá ao presidente da República sancionar ou vetar o texto.

É importante destacar que a previsão orçamentária autoriza, mas não obriga a realização das contratações. Ou seja, os provimentos só ocorrerão se houver decisão do Governo e dos órgãos envolvidos.

📍 Fonte: PLOA 2026/ Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

