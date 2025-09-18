Concursos 2025: 25 melhores editais com inscrições abertas em setembro e salários até R$ 30 mil

0
Setembro chegou com uma enxurrada de oportunidades no setor público. Só neste mês, são milhares de vagas em todo o país para níveis médio, técnico e superior, em áreas como tribunais, segurança, controle, fiscal, saúde e educação — com remunerações que podem passar de R$ 30 mil em carreiras jurídicas e de fiscalização.
Abaixo, selecionamos 25 editais quentes com inscrições abertas agora em setembro, destacando salários, vagas, escolaridade, prazos e links do edital para você se inscrever sem perder o timing.
- Concurso público – Controle e Fiscal
- Concurso público – Legislativo
- Concurso público – Tribunal
- Concurso público – Policiais
- Concurso público – Administrativo
- ARSESP – concurso público
- Goiás Fomento – concurso público
- SEDF temporários
- CREMEPE – concurso público
- Grupo Hospitalar Conceição
- Concurso Prefeitura de Varginha (MG)
- CORE RS – concurso público
- UFRGS – concurso público
- CORE SP – concurso público
- Concurso público Crefito 9 (MT)
- Concurso público CRP PB
- Concurso público CORE SE
Fonte: Direção Concursos
Redigido por ContilNet