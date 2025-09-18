Concursos 2025: 25 melhores editais com inscrições abertas em setembro e salários até R$ 30 mil



Setembro chegou com uma enxurrada de oportunidades no setor público. Só neste mês, são milhares de vagas em todo o país para níveis médio, técnico e superior, em áreas como tribunais, segurança, controle, fiscal, saúde e educação — com remunerações que podem passar de R$ 30 mil em carreiras jurídicas e de fiscalização.

Abaixo, selecionamos 25 editais quentes com inscrições abertas agora em setembro, destacando salários, vagas, escolaridade, prazos e links do edital para você se inscrever sem perder o timing.

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet