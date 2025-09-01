Concursos 2025: mais de 59 mil vagas abertas e salários de até R$ 36,7 mil

Levantamento aponta oportunidades em tribunais, área policial, fiscal, legislativa e administrativa ao longo do ano

O ano de 2025 começou recheado de oportunidades para os concurseiros. Estão previstas mais de 59 mil vagas em concursos públicos em diferentes áreas de atuação, incluindo tribunais, carreiras policiais, controle, administrativa, fiscal e legislativa.

As remunerações também chamam a atenção: em alguns certames, o salário inicial pode ultrapassar os R$ 36,7 mil, o que torna 2025 um dos anos mais promissores para quem busca ingressar no serviço público.

Reprodução

De acordo com levantamento do Direção Concursos, o cenário é tão favorável quanto o de 2024, que já havia sido considerado generoso em termos de oferta. Entre as áreas mais aguardadas estão os concursos para Poder Judiciário, área fiscal, além de seleções em órgãos federais e estaduais.

Com milhares de vagas distribuídas em certames previstos e já autorizados, a recomendação é que os candidatos iniciem o quanto antes a preparação, alinhando estudo teórico, prática com questões anteriores e acompanhamento das publicações oficiais.

