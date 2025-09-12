Concursos 2026: os 12 editais mais quentes para mirar agora

Se você quer começar 2026 em ritmo de posse, o planejamento precisa começar já. O próximo ano tende a reunir grandes seleções nas áreas de tribunais, controle, policiais, fiscal, administrativa e legislativa — muitas delas em reposição de quadros e ciclos tradicionais. Abaixo, reunimos 12 concursos com alta probabilidade para 2026, com faixas salariais estimadas pelos últimos editais, além de um roteiro de estudos para você chegar competitivo na largada.

Banco do Brasil – Escriturário (nível médio)

Faixa total (vencimentos + benefícios): R$ 4,5 mil a R$ 6 mil. Ciclo recorrente; forte concorrência e prova objetiva de alto volume.

Caixa – Técnico Bancário (nível médio)

Faixa total histórica: R$ 4 mil a R$ 5 mil. Benefícios robustos e lotações espalhadas.

INSS – Técnico do Seguro Social (nível médio)

Faixa total: R$ 6 mil a R$ 8 mil. Banca costuma cobrar forte Seguridade Social e Direito Administrativo.

Justiça Eleitoral (TREs) – Técnico e Analista (nível médio e superior)

Faixa total: R$ 8 mil a R$ 14 mil. Conteúdos-base de tribunais: Direito, Administração Pública, TI e Gestão.

TRTs/TRFs/TJs – Técnicos e Analistas (nível médio e superior)

Faixa total: R$ 8 mil a R$ 14 mil. Editais frequentes por regional; TI e área judiciária seguem em alta.

TCU – Auditor/Controle Externo (nível superior)

Faixa total: R$ 22 mil a R$ 28 mil. Perfil analítico; controle, auditoria, finanças públicas e AFU pesados.

CGU – Auditor e Técnico (nível superior e médio)

Faixa total: até R$ 20 mil+. Trilhas de integridade, auditoria, compliance e governança.

Receita Federal – Auditor-Fiscal e Analista (nível superior)

Faixa total: até ~R$ 30 mil (Auditor) e R$ 12–20 mil (Analista). Tributário, Aduana, Contabilidade, AFU.

Carreiras Policiais Federais – PF/PRF (nível superior)

Faixa total: R$ 10 mil a R$ 30 mil, conforme cargo (Agente/Escrivão/Delegado/PRF). TAF e investigação social decisivos.

ABIN – Oficial/Técnico de Inteligência (nível superior e médio)

Faixa total: R$ 6 mil a R$ 18 mil. Perfil multidisciplinar; geopolítica, análise e línguas fazem diferença.

Câmaras, Assembleias e Tribunais de Contas Estaduais/Municipais (nível médio e superior)

Faixa total: R$ 8 mil a R$ 30 mil, a depender do cargo (analistas, consultores, controle).