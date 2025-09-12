Concursos 2026: os 12 editais mais quentes para mirar agora

Previsões com alta chance, áreas variadas e salários que podem passar de R$ 30 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Se você quer começar 2026 em ritmo de posse, o planejamento precisa começar já. O próximo ano tende a reunir grandes seleções nas áreas de tribunais, controle, policiais, fiscal, administrativa e legislativa — muitas delas em reposição de quadros e ciclos tradicionais. Abaixo, reunimos 12 concursos com alta probabilidade para 2026, com faixas salariais estimadas pelos últimos editais, além de um roteiro de estudos para você chegar competitivo na largada.

A lista foi divulgada no DOE/Foto: Reprodução

Top 12 mais aguardados para 2026 (com faixas salariais históricas)

  1. Banco do Brasil – Escriturário (nível médio)
    Faixa total (vencimentos + benefícios): R$ 4,5 mil a R$ 6 mil. Ciclo recorrente; forte concorrência e prova objetiva de alto volume.

  2. Caixa – Técnico Bancário (nível médio)
    Faixa total histórica: R$ 4 mil a R$ 5 mil. Benefícios robustos e lotações espalhadas.

  3. INSS – Técnico do Seguro Social (nível médio)
    Faixa total: R$ 6 mil a R$ 8 mil. Banca costuma cobrar forte Seguridade Social e Direito Administrativo.

  4. Justiça Eleitoral (TREs) – Técnico e Analista (nível médio e superior)
    Faixa total: R$ 8 mil a R$ 14 mil. Conteúdos-base de tribunais: Direito, Administração Pública, TI e Gestão.

  5. TRTs/TRFs/TJs – Técnicos e Analistas (nível médio e superior)
    Faixa total: R$ 8 mil a R$ 14 mil. Editais frequentes por regional; TI e área judiciária seguem em alta.

  6. TCU – Auditor/Controle Externo (nível superior)
    Faixa total: R$ 22 mil a R$ 28 mil. Perfil analítico; controle, auditoria, finanças públicas e AFU pesados.

  7. CGU – Auditor e Técnico (nível superior e médio)
    Faixa total: até R$ 20 mil+. Trilhas de integridade, auditoria, compliance e governança.

  8. Receita Federal – Auditor-Fiscal e Analista (nível superior)
    Faixa total: até ~R$ 30 mil (Auditor) e R$ 12–20 mil (Analista). Tributário, Aduana, Contabilidade, AFU.

  9. Carreiras Policiais Federais – PF/PRF (nível superior)
    Faixa total: R$ 10 mil a R$ 30 mil, conforme cargo (Agente/Escrivão/Delegado/PRF). TAF e investigação social decisivos.

  10. ABIN – Oficial/Técnico de Inteligência (nível superior e médio)
    Faixa total: R$ 6 mil a R$ 18 mil. Perfil multidisciplinar; geopolítica, análise e línguas fazem diferença.

  11. Câmaras, Assembleias e Tribunais de Contas Estaduais/Municipais (nível médio e superior)
    Faixa total: R$ 8 mil a R$ 30 mil, a depender do cargo (analistas, consultores, controle).

  12. Fazendas Estaduais/Municipais (SEFAZ/ISS) – Auditor/Analista Fiscal (nível superior)
    Faixa total: R$ 15 mil a R$ 30 mil+. Forte em Tributário, Contabilidade, Legislação específica e TI Fiscal.

Observação importante: as faixas salariais são estimativas históricas (últimos editais/leis de carreira). Vagas, cargas horárias, lotações, etapas e bancas serão definidos em cada autorização/edital.

Roteiro de estudos (para começar hoje)

  • Fase 1 – Base comum (4–6 semanas): Português, Raciocínio Lógico, Informática/Noções de TI, Constitucional e Administrativo.

  • Fase 2 – Trilhas por carreira (6–10 semanas):

    • Tribunais/Legislativo/Controle: AFU, Administração, Gestão de Pessoas, Arquivologia, TI.

    • Fiscal: Tributário, Legislação específica, Contabilidade, Auditoria.

    • Bancário/Administrativo: Atendimento, Vendas/Negócios, Bancos de dados atuais do setor.

    • Previdenciário (INSS): Seguridade Social + peça prática/situações de atendimento.

    • Policial: Penal, Processo Penal, Legislação Especial + TAF (treinar desde já).

  • Fase 3 – Revisões + questões (contínuo): 30–40% do tempo em revisões por flashcards e blocos de 50–100 questões/dia.

  • Fase 4 – Simulados e editais na praça: simulado semanal completo (com gestão de tempo) + ajustes finos por banca.

Materiais e técnicas que encurtam caminho

  • Editais anteriores (conteúdos e pesos se repetem muito).

  • Cadernos de questões por banca (Cebraspe, FGV, Vunesp, etc.).

  • Mapas mentais + resumos de lei seca para retenção rápida.

  • Tríade de constância: estudo diário, revisão programada e simulado frequente.

Fonte: Direção Concursos
Redigido por ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost