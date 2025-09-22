Concursos: 43 editais publicados na última semana; veja o que abriu e como não perder prazos

Se você está de olho na vaga dos sonhos, a semana foi quente: 43 novos editais de concursos públicos saíram no Brasil entre 15 e 19 de setembro, com oportunidades do nível fundamental ao superior, em áreas administrativa, fiscal, controle, segurança, saúde, educação, jurídica e mais. Em vários casos, os salários passam de R$ 30 mil (carreiras jurídicas e de controle).
- Concurso público: Goiás
- Concurso público: Minas Gerais
- Concurso público: Pará
- Concurso público: Paraná
- Concurso público: Pernambuco
- Concurso público: Piauí
- Concurso público: Rio Grande do Norte
- Concurso público: Rio Grande do Sul
- Concurso público: Rio de Janeiro
- Concurso público: Rondônia
- Concurso público: Santa Catarina
- Concurso público: São Paulo
- Prefeitura de Cajuru (SP)
- Unesp – Professor Assistente
- Famema (SP) – concurso público
- TJ SP – concurso público
- Prefeitura de Boracéia (SP)
- Prefeitura de Guarulhos (SP)
- Concurso UFABC
- ARSESP – concurso público
- Unicamp – concurso público
- Unesp – São José do Rio Preto
- Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP)
- Concurso Unesp de Guaratinguetá (SP)
- Concurso SAAE de Ibitinga (SP)
- Unesp – Marília
- USP – concurso público
- Prefeitura de Presidente Epitácio (SP)
- Concurso público: Sergipe
Panorama rápido da semana
-
Abrangência: editais municipais, estaduais e federais publicados em DOs e portais oficiais.
-
Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.
-
Áreas com mais vagas: educação, saúde, segurança pública, administração/gestão e controle.
-
Benefícios frequentes: auxílios (alimentação/saúde), gratificações e plano de carreira.
Destaques por área (exemplos do que abriu na semana)
-
Segurança pública: editais para guardas municipais e polícias penais/índices regionais (provas objetivas + TAF em algumas seleções).
-
Controle/gestão: prefeituras e câmaras com vagas para contabilidade, auditoria, controle interno e TI.
-
Saúde: prefeituras/estados com enfermeiros, médicos, farmacêuticos, odontólogos e ACS/ACE.
-
Educação: professores (diversas disciplinas) e pedagogos em redes municipais/estaduais.
-
Carreiras de apoio: assistente/analista administrativo, RH, compras, protocolo, atendimento, fiscalização urbana e trânsito.
Como organizar sua inscrição (checklist em 5 passos)
-
Baixe o edital e salve o cronograma (inscrição, isenção, pagamento, gabarito e prova).
-
Confirme escolaridade e experiência exigidas (e documentos comprobatórios).
-
Mapeie o programa: liste disciplinas, pesos e mínimo por prova.
-
Monte um plano de estudo de 4 semanas com revisão 24–7–30 e simulados semanais.
-
Reserve R$ para taxa de inscrição e deslocamento (se a prova for em outra cidade).
Prazos que mais derrubam candidatos
-
Isenção (geralmente 2–5 dias após abrir inscrições).
-
Envio de laudos PcD e heteroidentificação (quando aplicável).
-
Pagamento do boleto (muitas bancas compensam só em dia útil).
Materiais que mais aprovam (foco prático)
-
Edital verticalizado (conteúdo “traduzido” em tópicos).
-
Cadernos de questões da banca específica dos últimos 3–5 anos.
-
Resumos rápidos + flashcards de Lei Seca e jurisprudência (quando houver).
-
Planilha de desempenho por disciplina para ajustar o estudo.
Dica de ouro: priorize 70% do tempo nas 3 disciplinas que mais caem no seu edital (geralmente Português, RLM/Matemática/Estatística e a principal específica da área).
Quer a lista completa dos 43 editais com cargos, vagas, salários, banca e prazos de inscrição? Posso te entregar já organizada (tabela por órgão/UF, links oficiais e datas-chave). É só me dizer se você prefere PDF ou planilha. 😉
Fontes: Diários Oficiais (União, Estados e Municípios), portais dos órgãos e levantamento do Direção Concursos.
Redigido por ContilNet.