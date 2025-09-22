Concursos: 43 editais publicados na última semana; veja o que abriu e como não perder prazos

Se você está de olho na vaga dos sonhos, a semana foi quente: 43 novos editais de concursos públicos saíram no Brasil entre 15 e 19 de setembro, com oportunidades do nível fundamental ao superior, em áreas administrativa, fiscal, controle, segurança, saúde, educação, jurídica e mais. Em vários casos, os salários passam de R$ 30 mil (carreiras jurídicas e de controle).

Panorama rápido da semana

  • Abrangência: editais municipais, estaduais e federais publicados em DOs e portais oficiais.

  • Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.

  • Áreas com mais vagas: educação, saúde, segurança pública, administração/gestão e controle.

  • Benefícios frequentes: auxílios (alimentação/saúde), gratificações e plano de carreira.

Destaques por área (exemplos do que abriu na semana)

  • Segurança pública: editais para guardas municipais e polícias penais/índices regionais (provas objetivas + TAF em algumas seleções).

  • Controle/gestão: prefeituras e câmaras com vagas para contabilidade, auditoria, controle interno e TI.

  • Saúde: prefeituras/estados com enfermeiros, médicos, farmacêuticos, odontólogos e ACS/ACE.

  • Educação: professores (diversas disciplinas) e pedagogos em redes municipais/estaduais.

  • Carreiras de apoio: assistente/analista administrativo, RH, compras, protocolo, atendimento, fiscalização urbana e trânsito.

Como organizar sua inscrição (checklist em 5 passos)

  1. Baixe o edital e salve o cronograma (inscrição, isenção, pagamento, gabarito e prova).

  2. Confirme escolaridade e experiência exigidas (e documentos comprobatórios).

  3. Mapeie o programa: liste disciplinas, pesos e mínimo por prova.

  4. Monte um plano de estudo de 4 semanas com revisão 24–7–30 e simulados semanais.

  5. Reserve R$ para taxa de inscrição e deslocamento (se a prova for em outra cidade).

Prazos que mais derrubam candidatos

  • Isenção (geralmente 2–5 dias após abrir inscrições).

  • Envio de laudos PcD e heteroidentificação (quando aplicável).

  • Pagamento do boleto (muitas bancas compensam só em dia útil).

Materiais que mais aprovam (foco prático)

  • Edital verticalizado (conteúdo “traduzido” em tópicos).

  • Cadernos de questões da banca específica dos últimos 3–5 anos.

  • Resumos rápidos + flashcards de Lei Seca e jurisprudência (quando houver).

  • Planilha de desempenho por disciplina para ajustar o estudo.

Dica de ouro: priorize 70% do tempo nas 3 disciplinas que mais caem no seu edital (geralmente Português, RLM/Matemática/Estatística e a principal específica da área).

Fontes: Diários Oficiais (União, Estados e Municípios), portais dos órgãos e levantamento do Direção Concursos.
Redigido por ContilNet.

