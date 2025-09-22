Concursos: 43 editais publicados na última semana; veja o que abriu e como não perder prazos

Se você está de olho na vaga dos sonhos, a semana foi quente: 43 novos editais de concursos públicos saíram no Brasil entre 15 e 19 de setembro, com oportunidades do nível fundamental ao superior, em áreas administrativa, fiscal, controle, segurança, saúde, educação, jurídica e mais. Em vários casos, os salários passam de R$ 30 mil (carreiras jurídicas e de controle).

Panorama rápido da semana

Abrangência: editais municipais, estaduais e federais publicados em DOs e portais oficiais.

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.

Áreas com mais vagas: educação, saúde, segurança pública, administração/gestão e controle.

Benefícios frequentes: auxílios (alimentação/saúde), gratificações e plano de carreira.

Destaques por área (exemplos do que abriu na semana)

Segurança pública: editais para guardas municipais e polícias penais/índices regionais (provas objetivas + TAF em algumas seleções).

Controle/gestão: prefeituras e câmaras com vagas para contabilidade, auditoria, controle interno e TI .

Saúde: prefeituras/estados com enfermeiros, médicos, farmacêuticos, odontólogos e ACS/ACE .

Educação: professores (diversas disciplinas) e pedagogos em redes municipais/estaduais.

Carreiras de apoio: assistente/analista administrativo, RH, compras, protocolo, atendimento, fiscalização urbana e trânsito.

Como organizar sua inscrição (checklist em 5 passos)

Baixe o edital e salve o cronograma (inscrição, isenção, pagamento, gabarito e prova). Confirme escolaridade e experiência exigidas (e documentos comprobatórios). Mapeie o programa: liste disciplinas, pesos e mínimo por prova. Monte um plano de estudo de 4 semanas com revisão 24–7–30 e simulados semanais. Reserve R$ para taxa de inscrição e deslocamento (se a prova for em outra cidade).

Prazos que mais derrubam candidatos

Isenção (geralmente 2–5 dias após abrir inscrições).

Envio de laudos PcD e heteroidentificação (quando aplicável).

Pagamento do boleto (muitas bancas compensam só em dia útil).

Materiais que mais aprovam (foco prático)

Edital verticalizado (conteúdo “traduzido” em tópicos).

Cadernos de questões da banca específica dos últimos 3–5 anos.

Resumos rápidos + flashcards de Lei Seca e jurisprudência (quando houver).

Planilha de desempenho por disciplina para ajustar o estudo.

Dica de ouro: priorize 70% do tempo nas 3 disciplinas que mais caem no seu edital (geralmente Português, RLM/Matemática/Estatística e a principal específica da área).

Fontes: Diários Oficiais (União, Estados e Municípios), portais dos órgãos e levantamento do Direção Concursos.

