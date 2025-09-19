Concursos abertos: milhares de vagas com salários iniciais de até R$ 32 mil

Quer entrar no serviço público ainda este ano? Reunimos, em um só lugar, os principais concursos com inscrições abertas agora, separados por áreas, com salários que chegam a R$ 32 mil. Abaixo, você encontra um resumo objetivo para escolher rápido o edital que mais combina com seu perfil — e, no fim, dicas práticas para a inscrição e para não perder prazos.

Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:

Áreas com inscrições abertas (visão geral)

Tribunais (Justiça Federal, TJ’s e TCs)

Cargos comuns: Técnico e Analista judiciário, Oficial/Assistente, TI, Contabilidade.

Escolaridade: médio e superior.

Atrativos: estabilidade, jornadas de 30 a 40h, benefícios robustos, salários até ~R$ 20 mil (analistas) e progressões rápidas.

Controle e Fiscal (TCU/TCE/CGU/SEFAZ)

Cargos: Auditor/Analista de Controle, Auditor Fiscal.

Escolaridade: superior (várias áreas).

Por que olhar: carreiras de alta remuneração e impacto, inicial entre R$ 20 mil e R$ 32 mil, conforme órgão e estado.

Segurança Pública (PC, PM, Bombeiros, Polícia Penal)

Cargos: Soldado/Oficial, Agente/Escrivão/Delegado, Bombeiro militar, Policial Penal.

Escolaridade: médio a superior (Delegado exige Direito).

Destaques: grande volume de vagas, TAF obrigatório, cursos de formação e adicionais.

Administração Federal e Autarquias

Cargos: Analista/Técnico em áreas administrativas, TI, saúde, assistência social.

Escolaridade: médio e superior.

Salários: variáveis, com benefícios; até ~R$ 17 mil em carreiras específicas.

Educação (IFs, Universidades, Secretarias)

Cargos: Docente EBTT/Superior, TAEs, Pedagogia.

Escolaridade: médio técnico e superior (licenciaturas/especialidades).

Diferenciais: regime 40h/DE, progressão por titulação, adicionais.

Saúde (Secretarias, Fundações e Hospitais Universitários)

Cargos: Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, equipes multiprofissionais.

Escolaridade: técnico e superior.

Observação: amplos cadastros de reserva e lotações regionais.

Legislativo (Câmaras, Assembleias, Senado/Câmara dos Deputados)

Cargos: Técnico/Analista Legislativo, Consultor, Procurador.

Escolaridade: médio e superior.

Remuneração: pode superar R$ 30 mil nas carreiras de topo.

Como escolher seu edital (checklist rápido)

Remuneração total: considere benefícios (alimentação, saúde, gratificações). Lotação e mobilidade: veja cidades possíveis e regras de remoção. Conteúdo programático: compare matérias com o que você já domina. Banca: entenda o estilo (CESPE/Cebraspe, FGV, FCC, AOCP, etc.). Etapas: verifique TAF, psicotécnico, exames, títulos e curso de formação. Prazos e calendário: confira inscrição, isenção, pagamento e datas de prova.

Inscrição sem erro (passo a passo)

Leia o edital (inteiro!) e a retificação mais recente.

Crie/acesse sua conta no site da banca, preencha dados com atenção e salve o comprovante .

Se aplicável, solicite isenção dentro do prazo e anexe documentos .

PCD/Negros: observe regras de biopsicossocial e heteroidentificação (datas e documentação).

Acompanhe o status no site da banca: boletos, locais de prova, comunicados.

Materiais e estudo

Priorize edital verticalizado , questões recentes da mesma banca e simulados cronometrados.

Organize um ciclo de estudos por disciplina (blocos de 50–90 min) e revisões 24h/7d/30d .

Foque em legislação seca cobrada no edital (constitucional/administrativo) e nos específicos do cargo.

Quer a versão detalhada por órgão (com vagas, salários, prazos e links oficiais)? Digo qual área você pretende e eu monto a lista completa com os editais abertos do seu interesse.

Fonte: Estratégia Concursos

Redigido por ContilNet