Concursos abertos: milhares de vagas com salários iniciais de até R$ 32 mil

Quer entrar no serviço público ainda este ano? Reunimos, em um só lugar, os principais concursos com inscrições abertas agora, separados por áreas, com salários que chegam a R$ 32 mil. Abaixo, você encontra um resumo objetivo para escolher rápido o edital que mais combina com seu perfil — e, no fim, dicas práticas para a inscrição e para não perder prazos.
Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:
- Área Policial
- Controle e Gestão
- Área Fiscal
- Bancários e Financeiros
- Área Legislativa
- Conselhos profissionais
- Tribunais, Defensorias, Procuradorias e Ministério Público
- Saúde
- Militares
- Outros concursos
Áreas com inscrições abertas (visão geral)
Tribunais (Justiça Federal, TJ’s e TCs)
-
Cargos comuns: Técnico e Analista judiciário, Oficial/Assistente, TI, Contabilidade.
-
Escolaridade: médio e superior.
-
Atrativos: estabilidade, jornadas de 30 a 40h, benefícios robustos, salários até ~R$ 20 mil (analistas) e progressões rápidas.
Controle e Fiscal (TCU/TCE/CGU/SEFAZ)
-
Cargos: Auditor/Analista de Controle, Auditor Fiscal.
-
Escolaridade: superior (várias áreas).
-
Por que olhar: carreiras de alta remuneração e impacto, inicial entre R$ 20 mil e R$ 32 mil, conforme órgão e estado.
Segurança Pública (PC, PM, Bombeiros, Polícia Penal)
-
Cargos: Soldado/Oficial, Agente/Escrivão/Delegado, Bombeiro militar, Policial Penal.
-
Escolaridade: médio a superior (Delegado exige Direito).
-
Destaques: grande volume de vagas, TAF obrigatório, cursos de formação e adicionais.
Administração Federal e Autarquias
-
Cargos: Analista/Técnico em áreas administrativas, TI, saúde, assistência social.
-
Escolaridade: médio e superior.
-
Salários: variáveis, com benefícios; até ~R$ 17 mil em carreiras específicas.
Educação (IFs, Universidades, Secretarias)
-
Cargos: Docente EBTT/Superior, TAEs, Pedagogia.
-
Escolaridade: médio técnico e superior (licenciaturas/especialidades).
-
Diferenciais: regime 40h/DE, progressão por titulação, adicionais.
Saúde (Secretarias, Fundações e Hospitais Universitários)
-
Cargos: Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, equipes multiprofissionais.
-
Escolaridade: técnico e superior.
-
Observação: amplos cadastros de reserva e lotações regionais.
Legislativo (Câmaras, Assembleias, Senado/Câmara dos Deputados)
-
Cargos: Técnico/Analista Legislativo, Consultor, Procurador.
-
Escolaridade: médio e superior.
-
Remuneração: pode superar R$ 30 mil nas carreiras de topo.
Como escolher seu edital (checklist rápido)
-
Remuneração total: considere benefícios (alimentação, saúde, gratificações).
-
Lotação e mobilidade: veja cidades possíveis e regras de remoção.
-
Conteúdo programático: compare matérias com o que você já domina.
-
Banca: entenda o estilo (CESPE/Cebraspe, FGV, FCC, AOCP, etc.).
-
Etapas: verifique TAF, psicotécnico, exames, títulos e curso de formação.
-
Prazos e calendário: confira inscrição, isenção, pagamento e datas de prova.
Inscrição sem erro (passo a passo)
-
Leia o edital (inteiro!) e a retificação mais recente.
-
Crie/acesse sua conta no site da banca, preencha dados com atenção e salve o comprovante.
-
Se aplicável, solicite isenção dentro do prazo e anexe documentos.
-
PCD/Negros: observe regras de biopsicossocial e heteroidentificação (datas e documentação).
-
Acompanhe o status no site da banca: boletos, locais de prova, comunicados.
Materiais e estudo
-
Priorize edital verticalizado, questões recentes da mesma banca e simulados cronometrados.
-
Organize um ciclo de estudos por disciplina (blocos de 50–90 min) e revisões 24h/7d/30d.
-
Foque em legislação seca cobrada no edital (constitucional/administrativo) e nos específicos do cargo.
Quer a versão detalhada por órgão (com vagas, salários, prazos e links oficiais)? Digo qual área você pretende e eu monto a lista completa com os editais abertos do seu interesse.
Fonte: Estratégia Concursos
