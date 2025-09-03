Concursos abertos oferecem milhares de vagas e salários iniciais de até R$ 32 mil

Setembro chega trazendo um leque de oportunidades para quem sonha em conquistar uma vaga no serviço público. São milhares de vagas abertas em concursos por todo o Brasil, com salários que podem chegar a R$ 32 mil, dependendo da carreira escolhida.

As seleções estão divididas em diferentes áreas, como segurança, saúde, educação, tribunais, administração e fiscalização. Cada edital traz requisitos específicos, etapas de avaliação e remuneração inicial atrativa.

O momento é estratégico para os candidatos que desejam se preparar com antecedência, já que a concorrência é alta e muitos certames já estão com inscrições abertas ou em fase final de publicação.

Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:

📌 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet