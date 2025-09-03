Concursos abertos oferecem milhares de vagas e salários iniciais de até R$ 32 mil

Setembro chega trazendo um leque de oportunidades para quem sonha em conquistar uma vaga no serviço público. São milhares de vagas abertas em concursos por todo o Brasil, com salários que podem chegar a R$ 32 mil, dependendo da carreira escolhida.
As seleções estão divididas em diferentes áreas, como segurança, saúde, educação, tribunais, administração e fiscalização. Cada edital traz requisitos específicos, etapas de avaliação e remuneração inicial atrativa.
O momento é estratégico para os candidatos que desejam se preparar com antecedência, já que a concorrência é alta e muitos certames já estão com inscrições abertas ou em fase final de publicação.
Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:
- Área Policial
- Controle e Gestão
- Área Fiscal
- Bancários e Financeiros
- Área Legislativa
- Conselhos profissionais
- Tribunais, Defensorias, Procuradorias e Ministério Público
- Saúde
- Militares
- Outros concursos
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet