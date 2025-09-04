Concursos de nível médio: setembro tem mais de 11,7 mil vagas abertas e previstas

Setembro chegou forte para quem possui ensino médio completo e quer entrar no serviço público. De acordo com levantamento do Direção Concursos, são cerca de 11.703 vagas entre editais abertos e previstos ao longo do mês, com salários iniciais de até R$ 6.345,94.
As oportunidades abrangem administração, segurança pública, saúde, educação, tribunais e conselhos profissionais, com seleções em âmbitos federal, estadual e municipal. Há vagas tanto para ingresso imediato quanto para cadastro de reserva, e muitas prefeituras e órgãos estaduais mantêm cronogramas com inscrições ao longo de todo o mês.
- Concurso nível médio – Editais abertos
- Tribunal de Justiça de São Paulo
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Defensoria Pública de Santa Catarina
- Assembleia Legislativa do Amazonas
- Goiás Fomento – concurso nível médio
- BRDE – concurso nível médio
- IFMA – concurso nível médio
- Grupo Hospitalar Conceição
- CREMEPE – concurso nível médio
- UFLA – concurso nível médio
- Universidade Federal de Goiás
- CORE RS – concurso nível médio
- UTFPR – concurso nível médio
- Concurso nível médio – Editais previstos
- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- Ministério Público de Sergipe
- Ministério Público do Amapá
- Assembleia Legislativa de Rondônia
- Concurso Câmara de Goiânia
- Sejus ES – concurso nível médio
- IASES – concurso nível médio
- Iterpa – concurso nível médio
- IGP RS – concurso nível médio
- IBGE temporários
- ARSESP – concurso nível médio
- SES SC – concurso nível médio
O que observar nos editais
-
Requisitos básicos: nível médio completo; alguns cargos pedem CNH, idade mínima ou cursos complementares.
-
Etapas de seleção: prova objetiva (a mais comum), podendo haver redação, teste físico (em carreiras de segurança), exames médicos e investigação social.
-
Validade e nomeações: muitos certames têm validade de 1 a 2 anos, prorrogável, ampliando as chances de convocação.
-
Remuneração e benefícios: além do salário, verifique gratificações, adicionais e auxílios (alimentação, transporte, saúde).
Dicas rápidas para quem vai concorrer
-
Escolha um foco (área ou banca) e monte um ciclo de estudos por disciplinas recorrentes (português, raciocínio lógico, informática, legislação).
-
Resolva questões recentes das bancas mais prováveis (Cebraspe, FGV, IBFC, AOCP, Idecan, etc.).
-
Calendário na mão: acompanhe período de inscrições, pagamento da taxa, locais de prova e data da aplicação.
-
Edital é lei: leia o documento na íntegra para evitar eliminação por detalhe.
O Direção também destaca os 25 principais editais de nível médio com inscrições abertas ou previstos para setembro — lista útil para o candidato comparar carga horária, atratividade salarial e cronograma antes de decidir em qual processo apostar.
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet