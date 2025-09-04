Concursos de nível médio: setembro tem mais de 11,7 mil vagas abertas e previstas

Setembro chegou forte para quem possui ensino médio completo e quer entrar no serviço público. De acordo com levantamento do Direção Concursos, são cerca de 11.703 vagas entre editais abertos e previstos ao longo do mês, com salários iniciais de até R$ 6.345,94.

As oportunidades abrangem administração, segurança pública, saúde, educação, tribunais e conselhos profissionais, com seleções em âmbitos federal, estadual e municipal. Há vagas tanto para ingresso imediato quanto para cadastro de reserva, e muitas prefeituras e órgãos estaduais mantêm cronogramas com inscrições ao longo de todo o mês.

O que observar nos editais

Requisitos básicos: nível médio completo; alguns cargos pedem CNH , idade mínima ou cursos complementares.

Etapas de seleção: prova objetiva (a mais comum), podendo haver redação , teste físico (em carreiras de segurança), exames médicos e investigação social .

Validade e nomeações: muitos certames têm validade de 1 a 2 anos , prorrogável , ampliando as chances de convocação.

Remuneração e benefícios: além do salário, verifique gratificações, adicionais e auxílios (alimentação, transporte, saúde).

Dicas rápidas para quem vai concorrer

Escolha um foco (área ou banca) e monte um ciclo de estudos por disciplinas recorrentes (português, raciocínio lógico, informática, legislação).

Resolva questões recentes das bancas mais prováveis (Cebraspe, FGV, IBFC, AOCP, Idecan, etc.).

Calendário na mão: acompanhe período de inscrições , pagamento da taxa , locais de prova e data da aplicação .

Edital é lei: leia o documento na íntegra para evitar eliminação por detalhe.

O Direção também destaca os 25 principais editais de nível médio com inscrições abertas ou previstos para setembro — lista útil para o candidato comparar carga horária, atratividade salarial e cronograma antes de decidir em qual processo apostar.

