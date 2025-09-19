Concursos de Polícia atualizado: o que vem aí, como se preparar e onde acompanhar

Panorama geral

Se o seu objetivo é vestir a farda e atuar na Segurança Pública, os próximos meses seguem promissores. Além das Polícias Militares e Civis estaduais, costumam avançar seleções para Polícia Penal, Corpos de Bombeiros, Detrans (carreira de trânsito), Guarda Municipal e, em âmbito federal, PF/PRF quando houver autorização. Abaixo, reunimos o que esperar, como acompanhar e um guia rápido de estudo para você chegar competitivo(a).

O que pode abrir nos próximos meses

Observação: editais dependem de autorização orçamentária e publicação em diário oficial. Use esta lista como mapa de possibilidades e acompanhe os canais oficiais do seu estado.

Polícias Militares (PM) : soldado, oficiais/área de saúde, música e QOPM; exigem nível médio ou superior (varia por estado), CNH em alguns casos e TAF rigoroso.

Polícias Civis (PC) : cargos de Agente, Escrivão e Delegado (nível superior para a maioria; Direito para Delegado), além de peritos (áreas específicas).

Polícia Penal (estaduais): vigilância e custódia de presos; normalmente nível médio ou superior e TAF .

Corpos de Bombeiros : soldados e oficiais; além do TAF, podem cobrar provas aquáticas .

Detrans : agente/analista de trânsito e áreas de apoio; costumam exigir nível médio/superior e cobram legislação de trânsito.

Guardas Municipais: seleções municipais com foco em legislação local e TAF.

Etapas mais comuns (e como encarar cada uma)

Prova objetiva e discursiva Núcleo recorrente: Língua Portuguesa , RLM , Informática , Direito Constitucional/Administrativo , Direito Penal e Processual Penal (PC/PP), Legislação de Trânsito (Detran/PM de trânsito), Direitos Humanos e Estatuto (da corporação).

Estratégia: estude por edital-modelo da banca mais provável do seu estado (FGV, Cebraspe, Instituto AOCP, etc.) e faça muitos simulados por banca. Teste de Aptidão Física (TAF) Geralmente: barra, flexão, abdominal, corrida de 12 min ; Bombeiros podem exigir natação .

Estratégia: treine 3–5x/semana desde já; faça teste diagnóstico e programe evolução de carga. Evite começar às pressas. Avaliações médicas/psicológicas Guarde laudos atualizados; confira a lista de exames do último edital do seu cargo-alvo para não ser pego(a) de surpresa. Investigação social Mantenha documentação e conduta em ordem. Informações nas redes sociais podem ser verificadas. Curso de formação Etapa final, com regime escolar e avaliações práticas; pode ter ajuda de custo.

Trilhas de estudo por carreira (em 90 dias)

Polícia Militar / Guarda Municipal

Base: Português, RLM, Informática, Constitucional, Administrativo, Direitos Humanos, Legislação Estadual/Municipal.

Tático: 70% exercícios de banca + 30% teoria, revisões a cada 24h/7d/30d. TAF iniciado juntos aos estudos.

Polícia Civil (Agente/Escrivão)

Base: Português, RLM, Informática, Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal , Direitos Humanos, Legislação local.

Tático: caderno de jurisprudência (STF/STJ) por tema; discursivas quinzenais.

Polícia Penal

Base: Português, RLM, Constitucional, Administrativo, Penal/Processual Penal (execução penal), Direitos Humanos, Noções de Criminologia/Legislação específica.

Tático: foco em Lei de Execução Penal e normas internas da SEAP/SEJUS do estado.

Detran

Base: Português, RLM, Informática, Constitucional/Administrativo, CTB (Código de Trânsito Brasileiro) , resoluções do Contran, crimes de trânsito.

Tático: leitura artigo a artigo do CTB + questões por assunto.

Bombeiros

Base: matérias gerais + conteúdos específicos (primeiros socorros, prevenção/combate a incêndios, noções de salvamento).

Tático: TAF e natação desde o dia 1.

Checklists essenciais

Documentos : RG/CPF, quitação eleitoral e militar (se aplicável), CNH (quando exigida), certidões negativas.

Saúde : exames com validade compatível (muitos têm 90–120 dias); guarde laudos digitais e impressos.

TAF : tênis adequado, planilha de treinos e teste mensal .

Estudos: cronograma semanal, metas diárias (horas líquidas), revisões e banco de questões.

Como acompanhar cada edital (sem perder nada)

Diário Oficial do seu estado/município e sites das corporações.

Perfis oficiais no Instagram/X das Polícias (PM/PC/PP/BM), Detrans e Prefeituras (GM).

Página da banca organizadora (quando definida) e alertas de palavras-chave no e-mail.

Grupos/feeds com curadoria para retificações, prazos e cronogramas.

Materiais e cursos

