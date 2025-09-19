Concursos de Polícia atualizado: o que vem aí, como se preparar e onde acompanhar

Panorama geral
Se o seu objetivo é vestir a farda e atuar na Segurança Pública, os próximos meses seguem promissores. Além das Polícias Militares e Civis estaduais, costumam avançar seleções para Polícia Penal, Corpos de Bombeiros, Detrans (carreira de trânsito), Guarda Municipal e, em âmbito federal, PF/PRF quando houver autorização. Abaixo, reunimos o que esperar, como acompanhar e um guia rápido de estudo para você chegar competitivo(a).
- Concursos Federais
- Concursos Polícia Militar
- Concursos Polícia Civil
- Concursos Polícia Penal
- Concurso Polícia Científica
- Concursos Bombeiros
- Concursos Guarda Municipal
- Concursos Detran
- Guia de Estudos
- Assinaturas e cursos
- Cursos para polícias
O que pode abrir nos próximos meses
Observação: editais dependem de autorização orçamentária e publicação em diário oficial. Use esta lista como mapa de possibilidades e acompanhe os canais oficiais do seu estado.
-
Polícias Militares (PM): soldado, oficiais/área de saúde, música e QOPM; exigem nível médio ou superior (varia por estado), CNH em alguns casos e TAF rigoroso.
-
Polícias Civis (PC): cargos de Agente, Escrivão e Delegado (nível superior para a maioria; Direito para Delegado), além de peritos (áreas específicas).
-
Polícia Penal (estaduais): vigilância e custódia de presos; normalmente nível médio ou superior e TAF.
-
Corpos de Bombeiros: soldados e oficiais; além do TAF, podem cobrar provas aquáticas.
-
Detrans: agente/analista de trânsito e áreas de apoio; costumam exigir nível médio/superior e cobram legislação de trânsito.
-
Guardas Municipais: seleções municipais com foco em legislação local e TAF.
Etapas mais comuns (e como encarar cada uma)
-
Prova objetiva e discursiva
-
Núcleo recorrente: Língua Portuguesa, RLM, Informática, Direito Constitucional/Administrativo, Direito Penal e Processual Penal (PC/PP), Legislação de Trânsito (Detran/PM de trânsito), Direitos Humanos e Estatuto (da corporação).
-
Estratégia: estude por edital-modelo da banca mais provável do seu estado (FGV, Cebraspe, Instituto AOCP, etc.) e faça muitos simulados por banca.
-
-
Teste de Aptidão Física (TAF)
-
Geralmente: barra, flexão, abdominal, corrida de 12 min; Bombeiros podem exigir natação.
-
Estratégia: treine 3–5x/semana desde já; faça teste diagnóstico e programe evolução de carga. Evite começar às pressas.
-
-
Avaliações médicas/psicológicas
-
Guarde laudos atualizados; confira a lista de exames do último edital do seu cargo-alvo para não ser pego(a) de surpresa.
-
-
Investigação social
-
Mantenha documentação e conduta em ordem. Informações nas redes sociais podem ser verificadas.
-
-
Curso de formação
-
Etapa final, com regime escolar e avaliações práticas; pode ter ajuda de custo.
-
Trilhas de estudo por carreira (em 90 dias)
Polícia Militar / Guarda Municipal
-
Base: Português, RLM, Informática, Constitucional, Administrativo, Direitos Humanos, Legislação Estadual/Municipal.
-
Tático: 70% exercícios de banca + 30% teoria, revisões a cada 24h/7d/30d. TAF iniciado juntos aos estudos.
Polícia Civil (Agente/Escrivão)
-
Base: Português, RLM, Informática, Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Legislação local.
-
Tático: caderno de jurisprudência (STF/STJ) por tema; discursivas quinzenais.
Polícia Penal
-
Base: Português, RLM, Constitucional, Administrativo, Penal/Processual Penal (execução penal), Direitos Humanos, Noções de Criminologia/Legislação específica.
-
Tático: foco em Lei de Execução Penal e normas internas da SEAP/SEJUS do estado.
Detran
-
Base: Português, RLM, Informática, Constitucional/Administrativo, CTB (Código de Trânsito Brasileiro), resoluções do Contran, crimes de trânsito.
-
Tático: leitura artigo a artigo do CTB + questões por assunto.
Bombeiros
-
Base: matérias gerais + conteúdos específicos (primeiros socorros, prevenção/combate a incêndios, noções de salvamento).
-
Tático: TAF e natação desde o dia 1.
Checklists essenciais
-
Documentos: RG/CPF, quitação eleitoral e militar (se aplicável), CNH (quando exigida), certidões negativas.
-
Saúde: exames com validade compatível (muitos têm 90–120 dias); guarde laudos digitais e impressos.
-
TAF: tênis adequado, planilha de treinos e teste mensal.
-
Estudos: cronograma semanal, metas diárias (horas líquidas), revisões e banco de questões.
Como acompanhar cada edital (sem perder nada)
-
Diário Oficial do seu estado/município e sites das corporações.
-
Perfis oficiais no Instagram/X das Polícias (PM/PC/PP/BM), Detrans e Prefeituras (GM).
-
Página da banca organizadora (quando definida) e alertas de palavras-chave no e-mail.
-
Grupos/feeds com curadoria para retificações, prazos e cronogramas.
Materiais e cursos
Quer um plano fechado por carreira (aulas + questões + simulados + rotina de revisões + plano de TAF)? Veja nossos cursos focados em Segurança Pública e escolha sua trilha (PM, PC, Polícia Penal, Bombeiros, Detran e GM).
Fonte: levantamento editorial próprio com base nas regras recorrentes de concursos da área de Segurança Pública e últimas práticas de bancas.
Redigido por ContilNet