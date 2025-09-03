Concursos de Polícia: confira as oportunidades previstas nos próximos meses

Os próximos meses devem ser movimentados para quem sonha em ingressar na carreira policial. Diversos concursos públicos estão previstos em diferentes estados do país, abrangendo cargos como Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Bombeiros e até departamentos de trânsito.

O levantamento reúne os certames mais aguardados e mostra que a área de Segurança Pública continua entre as que mais oferecem vagas e oportunidades em nível nacional.

Entre os destaques, estão concursos já autorizados ou em fase de escolha de banca, além de editais em elaboração. Os salários variam conforme o cargo e a região, mas podem ultrapassar R$ 20 mil em algumas carreiras específicas.

A recomendação para os candidatos é intensificar a preparação desde já, já que a concorrência tende a ser alta.

