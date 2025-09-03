Concursos de Polícia: confira as oportunidades previstas nos próximos meses

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os próximos meses devem ser movimentados para quem sonha em ingressar na carreira policial. Diversos concursos públicos estão previstos em diferentes estados do país, abrangendo cargos como Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Bombeiros e até departamentos de trânsito.

O levantamento reúne os certames mais aguardados e mostra que a área de Segurança Pública continua entre as que mais oferecem vagas e oportunidades em nível nacional.

Entre os destaques, estão concursos já autorizados ou em fase de escolha de banca, além de editais em elaboração. Os salários variam conforme o cargo e a região, mas podem ultrapassar R$ 20 mil em algumas carreiras específicas.

A recomendação para os candidatos é intensificar a preparação desde já, já que a concorrência tende a ser alta.

📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.