Concursos em 2026: governo prevê preencher 42,8 mil vagas e criar outras 38,5 mil

PLOA enviado ao Congresso em 29/8 traz projeções para todos os Poderes; no Executivo, previsão é de 42.892 provimentos e 38.529 criações

O governo federal prevê, para 2026, o preenchimento de 42.892 vagas no Poder Executivo e a criação de 38.529 cargos. Os números constam do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado ao Congresso Nacional em 29 de agosto. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a criação de cargos depende de projeto de lei aprovado pelo Congresso e não implica provimento imediato; já o provimento refere-se a cargos existentes, preenchidos mediante autorização do MGI e/ou concurso.

REPRODUÇÃO

Considerando Três Poderes, MPU/CNMP e DPU, o PLOA estima 41.187 vagas para criação e 47.871 para provimento em 2026. O MGI ressalta que o PLOA é autorizativo: as despesas podem ser executadas, mas não são obrigatórias.

Distribuição prevista no PLOA 2026

Poder Legislativo — provimento (296)

  • Câmara dos Deputados: 56

  • Senado Federal: 200

  • Tribunal de Contas da União: 40

Poder Judiciário — criação (2.058) e provimento (4.116)

  • STF: 55 (prov.)

  • STJ: 330 (criação) e 454 (prov.)

  • Justiça Federal: 117 (criação) e 617 (prov.)

  • Justiça Militar da União: 240 (criação) e 90 (prov.)

  • Justiça Eleitoral: 804 (criação) e 1.654 (prov.)

  • Justiça do Trabalho: 332 (criação) e 717 (prov.)

  • TJDFT: 426 (prov.)

  • CNJ: 235 (criação) e 103 (prov.)

Ministério Público da União e CNMP — provimento (357)

  • MPF: 247

  • MPM: 10

  • MPDFT: 20

  • MPT: 70

  • ESMPU: 2

  • CNMP: 8

Defensoria Pública da União — criação (600) e provimento (210)

Poder Executivo — criação (38.529) e provimento (42.892)

  • Administração pública federal (exceto instituições federais do MEC): 11.382 provimentos, sendo 3.652 do CPNU 2 (Concurso Público Nacional Unificado).

  • Rede federal de ensino (MEC): 22,5 mil provimentos, incluindo reposições do banco de professores e expansão (novos IFs).

“Os novos provimentos dão continuidade ao projeto de transformação e modernização do Estado brasileiro”, afirma o MGI, destacando reforço de pessoal para melhorar a prestação de serviços.

Impacto fiscal e execução

O PLOA aponta que as despesas com pessoal do Executivo devem crescer 11,2% — de R$ 315 bilhões (2025) para R$ 350,4 bilhões (2026) — e reserva R$ 1,5 bilhão para concursos e novas contratações. Em 2025, o PLOA previa 57.972 provimentos; até agosto, foram autorizados 19.472 (entre provimentos, temporários e concursos).

Pontos-chave para o concurseiro

  • Criação ≠ provimento: cargos criados só podem ser ocupados após lei aprovada e posterior autorização.

  • Provimento: depende de demanda dos órgãos, autorização do MGI e, em regra, concurso.

  • Calendários e editais serão definidos ao longo de 2026 conforme as autorizações.

📌 Fonte: PLOA 2026 (Governo Federal); Ministério da Gestão e Inovação
✍️ Redigido por ContilNet

