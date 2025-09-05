Concursos em 2026: governo prevê preencher 42,8 mil vagas e criar outras 38,5 mil

O governo federal prevê, para 2026, o preenchimento de 42.892 vagas no Poder Executivo e a criação de 38.529 cargos. Os números constam do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado ao Congresso Nacional em 29 de agosto. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a criação de cargos depende de projeto de lei aprovado pelo Congresso e não implica provimento imediato; já o provimento refere-se a cargos existentes, preenchidos mediante autorização do MGI e/ou concurso.

Considerando Três Poderes, MPU/CNMP e DPU, o PLOA estima 41.187 vagas para criação e 47.871 para provimento em 2026. O MGI ressalta que o PLOA é autorizativo: as despesas podem ser executadas, mas não são obrigatórias.

Distribuição prevista no PLOA 2026

Poder Legislativo — provimento (296)

Câmara dos Deputados: 56

Senado Federal: 200

Tribunal de Contas da União: 40

Poder Judiciário — criação (2.058) e provimento (4.116)

STF: 55 (prov.)

STJ: 330 (criação) e 454 (prov.)

Justiça Federal: 117 (criação) e 617 (prov.)

Justiça Militar da União: 240 (criação) e 90 (prov.)

Justiça Eleitoral: 804 (criação) e 1.654 (prov.)

Justiça do Trabalho: 332 (criação) e 717 (prov.)

TJDFT: 426 (prov.)

CNJ: 235 (criação) e 103 (prov.)

Ministério Público da União e CNMP — provimento (357)

MPF: 247

MPM: 10

MPDFT: 20

MPT: 70

ESMPU: 2

CNMP: 8

Defensoria Pública da União — criação (600) e provimento (210)

Poder Executivo — criação (38.529) e provimento (42.892)

Administração pública federal (exceto instituições federais do MEC): 11.382 provimentos , sendo 3.652 do CPNU 2 (Concurso Público Nacional Unificado).

Rede federal de ensino (MEC): 22,5 mil provimentos, incluindo reposições do banco de professores e expansão (novos IFs).

“Os novos provimentos dão continuidade ao projeto de transformação e modernização do Estado brasileiro”, afirma o MGI, destacando reforço de pessoal para melhorar a prestação de serviços.

Impacto fiscal e execução

O PLOA aponta que as despesas com pessoal do Executivo devem crescer 11,2% — de R$ 315 bilhões (2025) para R$ 350,4 bilhões (2026) — e reserva R$ 1,5 bilhão para concursos e novas contratações. Em 2025, o PLOA previa 57.972 provimentos; até agosto, foram autorizados 19.472 (entre provimentos, temporários e concursos).

Pontos-chave para o concurseiro

Criação ≠ provimento : cargos criados só podem ser ocupados após lei aprovada e posterior autorização .

Provimento : depende de demanda dos órgãos , autorização do MGI e, em regra, concurso .

Calendários e editais serão definidos ao longo de 2026 conforme as autorizações.

📌 Fonte: PLOA 2026 (Governo Federal); Ministério da Gestão e Inovação

✍️ Redigido por ContilNet