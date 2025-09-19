Concursos Legislativos 2025: mais de 800 vagas abertas e previstas até R$ 44 mil

Introdução

Se o seu objetivo é entrar para o Poder Legislativo, 2025 está recheado de oportunidades. Somando editais já abertos e autorizações/estudos em curso, há cerca de 838 vagas entre Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais e Tribunais de Contas ligados ao Legislativo, com salários iniciais que podem chegar a R$ 44 mil (carreiras jurídicas).

Por que mirar a carreira legislativa?

Remuneração e benefícios acima da média do serviço público em cargos de nível médio e superior.

Quadro técnico diversificado: administração, TI, contabilidade, comunicação, engenharia, saúde, segurança institucional, além das carreiras jurídicas.

Jornada e estabilidade (após estágio probatório) e forte investimento em capacitação.

Mapa das oportunidades (2º semestre de 2025)

1) Assembleias Legislativas (estaduais)

Perfis comuns de cargos:

Nível médio: Técnico/Assistente Legislativo, Apoio Administrativo.

Nível superior: Analista Legislativo (diversas áreas), Comunicação, TI, Contador, Engenheiro, Médico, Enfermeiro, Bibliotecário, Taquígrafo, Consultor.

Carreiras jurídicas: Procurador Legislativo (salários no teto da casa).

Exemplo confirmado nesta reta final de 2025

ALERJ (RJ) — banca FGV definida; edital previsto para setembro; 109 vagas (20 nível médio, 86 nível superior e 3 Procurador, com iniciais que chegam a R$ 44.008,52). Provas estimadas para janeiro/2026.

Dica: outros legislativos estaduais costumam publicar editais no fim do ano/início do próximo, por isso vale monitorar diários oficiais e páginas das Casas.

2) Câmaras Municipais (capitais e cidades-polo)

Perfis comuns de cargos:

Agente/Técnico Administrativo (nível médio).

Analista/Assessor Legislativo (nível superior — Administração, Direito, Contábeis, TI, Comunicação).

Guarda/Segurança legislativa (quando houver), com TAF.

Procuradoria (quando prevista em lei local).

Como acompanhar:

Portais oficiais das Câmaras, Diário Oficial do Município e site da banca logo após a contratação.

3) Tribunais de Contas com vínculo ao Legislativo

Embora não sejam “Casas Legislativas”, integram o ecossistema de controle externo do Legislativo estadual/municipal. Costumam ofertar Auditor/Analista (nível superior) e Técnico (nível médio), com ótimo pacote remuneratório e forte cobrança em Direito/Controle/AFU/Contabilidade.

Quanto paga? (faixas típicas)

Nível médio (Técnico/Assistente): R$ 4 mil a R$ 8 mil (podendo superar com gratificações/auxílios).

Nível superior (Analista/Consultor): R$ 10 mil a R$ 18 mil .

Procuradorias Legislativas: iniciais que podem ultrapassar R$ 40 mil (ex.: Alerj).

Etapas mais comuns

Prova objetiva (Língua Portuguesa, RLM, Informática, Constitucional, Administrativo, Regimento Interno/Legislação local, temas específicos da área). Discursiva (peça/redação/estudo de caso); em Procuradorias, peças processuais. Títulos (em cargos de nível superior). TAF e investigação social (quando houver carreira de segurança). Provas práticas (Taquigrafia/Comunicação/Redação Oficial, conforme o cargo).

O que estudar (núcleo-base)

Português (texto, gramática aplicada e redação oficial).

Raciocínio Lógico-Matemático (bancas costumam dosar bem dificuldade).

Informática (ambiente Microsoft/LibreOffice, segurança da informação, noções de redes).

Direito Constitucional e Administrativo (controle de constitucionalidade, administração pública, poderes, atos, licitações/contratos conforme banca).

Regimento Interno/Lei Orgânica e legislação específica da Casa/município/estado.

Específicos da área (ex.: Contabilidade/AFU para Contador; redes/sistemas/segurança para TI; processo legislativo e técnica legislativa para Analista Legislativo).

Cronograma de 8 semanas (enxuto e eficiente)

Semanas 1–2: Base teórica (Constitucional/Administrativo/Português) + 200 questões comentadas.

Semanas 3–4: Informática/RLM + 200 questões; início de Regimento/Legislação local.

Semanas 5–6: Específicos do cargo + simulados semanais inteiros (com gabarito por banca).

Semanas 7–8: Revisões 24h/7d/30d, discursivas (1 por semana) e leitura seca de leis (marcação inteligente).

Para Procuradorias: acrescente Processo Civil/Constitucional e peças prático-profissionais.

Documentação e prazos

Tenha RG/CPF , quitações eleitoral e militar (se aplicável), comprovante de escolaridade e experiência (se houver).

Laudos/exames (quando exigidos) têm validade; organize pastas digital e física.

Acompanhe retificações — prazos e conteúdo programático podem mudar.

Como não perder nenhum edital

Crie alertas de e-mail para: “Assembleia Legislativa + seu estado” , “Câmara Municipal + sua cidade” , “Procurador Legislativo” , “banca FGV/Cebraspe/IBFC/AOCP” .

Siga perfis oficiais das Casas e bancas no Instagram/X .

Leia diários oficiais (estado e município) duas vezes por semana.

Conclusão

Com aprox. 838 vagas entre abertas e previstas, 2025 é um ano excelente para quem mira o Legislativo. Estruture um plano, escolha a casa-alvo, alinhe seus estudos à banca provável e mantenha o radar ligado para editais e retificações — especialmente nas Assembleias (como a ALERJ/FGV), nas Câmaras de capitais e nos órgãos de controle ligados ao Legislativo.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet