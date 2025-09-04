Concursos policiais em setembro: mais de 8 mil vagas em 12 editais

Setembro começou com ótimas notícias para quem deseja ingressar na área policial. De acordo com levantamento do Direção, são 12 editais entre abertos e previstos ao longo do mês, somando mais de 8 mil vagas em diferentes órgãos de segurança pública — com salários que podem alcançar R$ 21.350,52 (caso da Polícia Civil do Piauí).

Navegue pelo índice

A seguir, um panorama rápido com os destaques informados:

Polícia Civil do Espírito Santo (PC ES) – 1.052 vagas para Oficial Investigador (cargo unificado). Banca IBADE definida e edital na reta final. Previsão de cadastro reserva robusto e taxa de inscrição definida.

Polícia Penal de São Paulo (SP) – 1.100 vagas para Policial Penal I . Banca AOCP ; edital aguardado para este semestre. Requisitos incluem nível superior , idade mínima de 18 e máxima de 35 anos , estatura mínima (1,60 m homens e 1,55 m mulheres) e CNH B .

Polícia Penal de Minas Gerais (MG) – 1.178 vagas de nível médio ; banca AOCP contratada e edital iminente.

Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC RS) – 720 vagas de nível superior ( 360 Inspetor e 360 Escrivão ); banca Fundatec . Etapas incluem provas objetiva e discursiva, TAF , avaliações psicológica/psiquiátrica e exames de saúde.

Polícia Penal da Paraíba (PB) – 1.000 vagas (500 imediatas + 500 CR). Banca Idecan contratada; edital aguarda ajustes na Lei Orgânica da carreira.

Polícia Civil do Piauí (PC PI) – 400 vagas (200 imediatas + 200 CR) para Delegado, Oficial Investigador, Perito e Escrivão; banca FGV . Salários até R$ 21.350,52 .

Sejus Espírito Santo (Policial Penal ES) – 600 vagas imediatas + CR; banca IDCAP. Nível médio e remuneração inicial na casa de R$ 5,3 mil; requisitos incluem nacionalidade brasileira (ou equiparada), quitação militar/eleitoral, CNH B e sanidade física/mental.

Atenção aos prazos: cada edital traz cronograma e regras próprias (requisitos, etapas, taxas, isenções, número de fases, TAF, investigação social etc.). Verifique datas de inscrição, conteúdo programático e critérios de classificação diretamente no documento do certame.

Dicas rápidas para quem vai concorrer

Escolha o foco (PC, PM, Penal) e organize o estudo por editais-base .

Treine TAF desde já: resistência, força e agilidade costumam ser decisivos.

Revise legislação específica (penal, processual, administrativa, direitos humanos e leis estaduais).

Faça questões recentes da banca anunciada para ganhar ritmo e calibrar o estudo.

📌 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet