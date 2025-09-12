12/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Condenação de Bolsonaro gera vergonha entre generais que o apoiaram

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
condenacao-de-bolsonaro-gera-vergonha-entre-generais-que-o-apoiaram

Nas Forças Armadas, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebida com constrangimento e vergonha. Militares voltaram a se questionar não apenas sobre o apoio à sua candidatura à Presidência da República, mas também sobre a decisão de embarcar em seu governo.

Leia também

Além de Bolsonaro, outros cinco militares foram condenados hoje pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e por atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional;
Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;
Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Defesa;
Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil

A jornalista Monica Gugliano, referência na cobertura de temas militares, afirmou ao Contexto Metrópoles que Bolsonaro se tornou uma “desgraça” para os oficias, causando danos irreparáveis à imagem das Forças Armadas.

STM insiste em custodiar militares condenados

Gugliano também relatou ao Contexto Metrópoles que ministros do Superior Tribunal Militar (STM) não pretendem abrir mão de custodiar os militares condenados.

A perda de patente não é uma atribuição direta do STM. No entanto, é o tribunal que pode abrir caminho para isso, ao declarar o militar indigno de permanecer na carreira. A partir dessa condenação, cabe ao comandante da Força respectiva decretar oficialmente a perda da patente.

Os militares que estão sendo julgados atualmente ainda garantirão pensão às esposas. No entanto, segundo Gugliano, já existe um acordo para que esse direito seja revisto e, futuramente, deixará de ser concedido nesses casos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost