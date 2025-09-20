Conferência do PCdoB no Acre defende candidatura ao Governo, reforça apoio a Lula e aproxima Rede

Mais de 300 pessoas participaram, na noite da última sexta-feira (19), da abertura da Conferência Estadual do PCdoB, realizada no auditório da Fecomércio, em Rio Branco. O evento reuniu lideranças de diversas siglas, como PT, MDB, PV, PSB, Rede Sustentabilidade e PSD, em um ato marcado por discursos de unidade e pela defesa de um projeto alternativo para o Acre nas eleições de 2026.

O presidente estadual do PCdoB, Eduardo Farias, destacou a proposta de uma frente ampla no estado. “O que nos une é um Acre livre, democrático e um Acre que tenha um desenvolvimento. Um Acre que gere emprego, que pare com o êxodo que estamos vivendo. Aqui estão os partidos que pensam no Acre e é por isso que estão aqui”, disse, ressaltando a necessidade de fortalecer a base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Perpétua pede candidatura ao governo

Entre os discursos mais contundentes, a ex-deputada federal Perpétua Almeida defendeu que o partido apresente candidato ao governo do Acre em 2026. Para ela, essa é a única forma de garantir um palanque forte para Lula no estado.

“Só tem um jeito da gente ajudar mais o Lula: é a gente montar um palanque forte para o presidente Lula aqui, porque nós temos gente para disputar o governo. Porque se nós não colocarmos um palanque para disputar o governo do Acre, nós vamos estar dizendo para o povo do Acre que está tudo bem o que o Gladson está fazendo. Será que está tudo bem?”, questionou.

Rede Sustentabilidade sinaliza aproximação

Outro ponto relevante do encontro foi a participação da Rede Sustentabilidade, que reforçou a disposição de dialogar para integrar uma frente de centro-esquerda. O presidente estadual da legenda, Inácio Moreira, afirmou:

“Nós da Rede, Federação PSOL, decidimos ter candidaturas majoritárias. Isso não é algo fechado. Estamos abertos a construir uma aliança de centro-esquerda e temos o ano todo para decidir a melhor estratégia”.

Apoio nacional e crítica à conjuntura

Representando a direção nacional do PCdoB, Adalberto Monteiro levou uma mensagem da presidente nacional Luciana Santos. Ele ressaltou que os dois maiores desafios do país são garantir uma nova vitória de Lula em 2026 e promover mudanças estruturais que destravem o desenvolvimento nacional.

Também ganharam destaque as críticas da oposição acreana ao atual governo estadual. O presidente do PT no Acre, André Kamai, afirmou: “Se alguém apontar uma só área desse governo que avançou, eu paro de fazer qualquer crítica. Só ficou para trás. É por isso que nós temos que apresentar um novo programa para o Acre”.

Convergência de partidos

Além das falas de representantes do PCdoB, outros líderes, como o ex-senador Jorge Viana (Apex-Brasil), o presidente do PSB no Acre, César Messias, e o ex-deputado Vagner Sales (MDB), também defenderam unidade entre partidos progressistas para disputar espaços no governo estadual, Assembleia Legislativa, Câmara e Senado em 2026.