Confira os vencedores do 35º Cine Ceará

O 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema – anunciou os vencedores da edição de 2025 nesta sexta-feira (26/9). Além do anúncio dos vencedores, também foi exibido o longa Morte e vida Madalena, de Guto Parente, como parte do encerramento.

Entre os destaques esteve o filme equatoriano Eco de Luz, de Misha Vallejo, eleito pelo Júri Oficial como o Melhor Longa-metragem da Mostra Competitiva Ibero-americana. Além das horaria de Melhor Longa-metragem, Eco de Luz também conquistou outros três prêmios: o troféu Mucuripe de Melhor Roteiro e Melhor Montagem, e o Prêmio da Crítica Abraccine/Aceccine de Melhor Longa.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará

Guilherme Silva/Cine Ceará 2 de 4

Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará

Guilherme Silva/Cine Ceará 3 de 4

Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará

Guilherme Silva/Cine Ceará 4 de 4

Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará

Guilherme Silva/Cine Ceará

Dirigido por Misha Vallejo, o filme narra a história da família do próprio diretor e usa a câmera do avô para tentar se conectar com esse homem que ele nunca conheceu.

Leia também

Outros destaques da premiação foram Al oeste, en Zapata, de David Beltrán i Mari, que venceu as categorias de Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Som na disputa de Longa-metragem e do curta Minha Mãe é Uma Vaca, de Moara Passoni, que levou o troféu Mucuripe de Melhor Curta.

Já o longa Centro Ilusão de Pedro Diogenes e o curta Vermelho de Bolinhas, de Joedson Kelvin e Renata Fortes, foram os vencedores do Troféu Mucuripe eleito pelo júri oficial na Mostra Olhar do Ceará

Veja todos os vencedores

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Prêmio: Troféu Mucuripe

Melhor Longa-metragem

Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)

Melhor Direção

David Beltrán i Mari, por Al oeste, en Zapata (Cuba/Espanha)

Melhor Atuação Principal

Sergio Prina, por Un Cabo Suelto, de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)

Melhor Atuação Coadjuvante

Pilar Gamboa, por Un Cabo Suelto, de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)

Melhor Roteiro

Misha Vallejo e Mayfe Ortega, por Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)

Melhor Fotografia

David Beltrán i Mari, por Al oeste, en Zapata (Cuba/Espanha)

Melhor Montagem

Andrés Cornejo, por Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)

Melhor Trilha Sonora Original

Alain Emile, por Esta Isla, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)

Melhor Som

Jesús Bermúdez e David Beltrán, por “Al oeste, en Zapata”, de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha)

Melhor Direção de Arte

Gerardo Veja, por “Esta Isla”, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)

PRÊMIO DA CRÍTICA – ABRACCINE/ACECCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema/ Associação Cearense de Críticos de Cinema

Melhor Longa-metragem

Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Prêmio: Troféu Mucuripe

Melhor Curta-metragem

Minha Mãe é Uma Vaca, de Moara Passoni (Mato Grosso do Sul/São Paulo)

Melhor Direção

Caio Barretto Briso e Susanna Lira por Réquiem para Moïse (Rio de Janeiro)

Melhor Roteiro

Tássia Araújo por Boi de Salto (Piauí)

PRÊMIO DA CRÍTICA – ABRACCINE/ ACECCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema/ Associação Cearense de Críticos de Cinema

Melhor Curta-metragem

Boi de Salto, de Tássia Araújo (Piauí)

PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS – Melhor Filme

Troféu Canal Brasil e prêmio no valor de R$ 15 mil

Peixe Morto, de João Fontenele (Ceará)

TROFÉU SAMBURÁ – O Povo e Vida & Arte – Melhor Filme

Thayara, de Mila Leão (Paraná)

TROFÉU SAMBURÁ – O Povo e Vida & Arte – Melhor Direção

Brincadeira de Criança, de João Toldi (São Paulo)

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Prêmio: Troféu Mucuripe

Melhor Longa-metragem

Centro Ilusão, de Pedro Diogenes

Melhor Curta-metragem