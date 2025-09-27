Confira os vencedores do 35º Cine Ceará

O 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema – anunciou os vencedores da edição de 2025 nesta sexta-feira (26/9). Além do anúncio dos vencedores, também foi exibido o longa Morte e vida Madalena, de Guto Parente, como parte do encerramento.
Entre os destaques esteve o filme equatoriano Eco de Luz, de Misha Vallejo, eleito pelo Júri Oficial como o Melhor Longa-metragem da Mostra Competitiva Ibero-americana. Além das horaria de Melhor Longa-metragem, Eco de Luz também conquistou outros três prêmios: o troféu Mucuripe de Melhor Roteiro e Melhor Montagem, e o Prêmio da Crítica Abraccine/Aceccine de Melhor Longa.
4 imagens
Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará
Guilherme Silva/Cine Ceará
Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará
Guilherme Silva/Cine Ceará
Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará
Guilherme Silva/Cine Ceará
Cerimônia de encerramento do 35º Cine Ceará
Guilherme Silva/Cine Ceará
Dirigido por Misha Vallejo, o filme narra a história da família do próprio diretor e usa a câmera do avô para tentar se conectar com esse homem que ele nunca conheceu.
Outros destaques da premiação foram Al oeste, en Zapata, de David Beltrán i Mari, que venceu as categorias de Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Som na disputa de Longa-metragem e do curta Minha Mãe é Uma Vaca, de Moara Passoni, que levou o troféu Mucuripe de Melhor Curta.
Já o longa Centro Ilusão de Pedro Diogenes e o curta Vermelho de Bolinhas, de Joedson Kelvin e Renata Fortes, foram os vencedores do Troféu Mucuripe eleito pelo júri oficial na Mostra Olhar do Ceará
Veja todos os vencedores
MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM
Prêmio: Troféu Mucuripe
Melhor Longa-metragem
- Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)
Melhor Direção
- David Beltrán i Mari, por Al oeste, en Zapata (Cuba/Espanha)
Melhor Atuação Principal
- Sergio Prina, por Un Cabo Suelto, de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)
Melhor Atuação Coadjuvante
- Pilar Gamboa, por Un Cabo Suelto, de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)
Melhor Roteiro
- Misha Vallejo e Mayfe Ortega, por Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)
Melhor Fotografia
- David Beltrán i Mari, por Al oeste, en Zapata (Cuba/Espanha)
Melhor Montagem
- Andrés Cornejo, por Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)
Melhor Trilha Sonora Original
- Alain Emile, por Esta Isla, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)
Melhor Som
- Jesús Bermúdez e David Beltrán, por “Al oeste, en Zapata”, de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha)
Melhor Direção de Arte
- Gerardo Veja, por “Esta Isla”, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)
PRÊMIO DA CRÍTICA – ABRACCINE/ACECCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema/ Associação Cearense de Críticos de Cinema
Melhor Longa-metragem
- Eco de Luz, de Misha Vallejo (Equador)
MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM
Prêmio: Troféu Mucuripe
Melhor Curta-metragem
- Minha Mãe é Uma Vaca, de Moara Passoni (Mato Grosso do Sul/São Paulo)
Melhor Direção
- Caio Barretto Briso e Susanna Lira por Réquiem para Moïse (Rio de Janeiro)
Melhor Roteiro
- Tássia Araújo por Boi de Salto (Piauí)
PRÊMIO DA CRÍTICA – ABRACCINE/ ACECCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema/ Associação Cearense de Críticos de Cinema
Melhor Curta-metragem
- Boi de Salto, de Tássia Araújo (Piauí)
PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS – Melhor Filme
Troféu Canal Brasil e prêmio no valor de R$ 15 mil
- Peixe Morto, de João Fontenele (Ceará)
TROFÉU SAMBURÁ – O Povo e Vida & Arte – Melhor Filme
Thayara, de Mila Leão (Paraná)
TROFÉU SAMBURÁ – O Povo e Vida & Arte – Melhor Direção
Brincadeira de Criança, de João Toldi (São Paulo)
MOSTRA OLHAR DO CEARÁ
Prêmio: Troféu Mucuripe
Melhor Longa-metragem
- Centro Ilusão, de Pedro Diogenes
Melhor Curta-metragem
- Vermelho de Bolinhas, de Joedson Kelvin e Renata Fortes — Ganha também o Prêmio Unifor de Cinema