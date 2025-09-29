29/09/2025
Confronto com a PM termina em morte de dois suspeitos de assalto no interior do Amazonas

Dupla foi interceptada após roubo a lotérica e reagiu à abordagem policial

Dois homens perderam a vida nesta segunda-feira (29) em Envira, município do interior do Amazonas, após um confronto com a Polícia Militar. A ação aconteceu logo após os suspeitos realizarem um assalto a uma lotérica local.

Segundo informações da corporação, a equipe de plantão foi acionada imediatamente e localizou os homens ainda tentando escapar. Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos abriram fogo contra os militares. A PM reagiu e ambos foram atingidos, não resistindo aos ferimentos.

Polícia Militar registra ocorrência após confronto que terminou com duas mortes em Envira/Foto: Reprodução

Armas utilizadas durante o assalto e o confronto foram recolhidas e a ocorrência registrada na delegacia de Envira. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a dinâmica do crime e a participação dos suspeitos.

Moradores da cidade relataram momentos de tensão durante o tiroteio e reforçaram a preocupação com a segurança no município.

