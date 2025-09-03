Confrontos em Gaza deixam milhares de mortos; imagens de satélite mostram destruição

Imagens divulgadas recentemente revelam o cenário de destruição na Faixa de Gaza, antes e depois dos intensos bombardeios realizados nos últimos dias. Segundo autoridades locais, ao menos 6.000 pessoas morreram desde o início dos confrontos entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas.

As imagens revelam áreas urbanas devastadas, com edifícios completamente destruídos, ruas cobertas de escombros e sinais do impacto direto de ataques aéreos, e uma diferença inacreditável em quase dois anos. Especialistas em monitoramento por satélite destacam que os registros são fundamentais para avaliar a escala dos danos e auxiliar futuras operações humanitárias.

O conflito, que se intensificou nos últimos meses, já provocou uma crise humanitária significativa, com milhares de feridos, famílias deslocadas e infraestrutura essencial comprometida, incluindo hospitais, escolas e sistemas de abastecimento de água.

Organizações internacionais têm chamado atenção para a necessidade de cessar-fogo e ajuda imediata à população civil, enquanto o número de vítimas continua a crescer. Os bombardeios seguem causando destruição generalizada e dificultando o acesso a alimentos, água e serviços médicos básicos.