Confusão em voo: mulher tenta agredir Flávio Dino antes de decolagem para Brasília

Uma confusão marcou o voo da Latam que partiu de São Luís com destino a Brasília, na tarde desta segunda-feira (1º/9), por volta das 16h40. Aos gritos, uma mulher tentou agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, mas foi contida pelo segurança que o acompanhava.

Segundo relatos, a passageira afirmou que “não respeita esse tipo de gente” e que “este avião está contaminado”, além de questionar: “onde o comunismo deu certo?”. Dino permaneceu sentado, de cabeça baixa, sem responder às provocações.

De acordo com a assessoria do ministro, a mulher gritava frases como “o Dino está aqui”, numa tentativa de incitar rebelião a bordo. A aeromoça-chefe precisou intervir, pedindo que ela se acalmasse.

Um agente da Polícia Federal entrou no avião, conversou com Dino e alertou que a situação seria comunicada à superintendência da PF em Brasília. O policial ainda advertiu a passageira de que manifestações em voo seriam relatadas às autoridades.

Após o pouso, a mulher foi levada para prestar depoimento à Polícia Federal. Antes de sair da aeronave, pediu que outros passageiros testemunhassem a seu favor, comparando a situação a uma suposta “perseguição” política.

O episódio acontece um dia antes de Flávio Dino participar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete aliados no STF, acusado de tentativa de golpe de Estado.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet