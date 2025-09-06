Confusão entre dirigente e jogadores marca jogo da Série B do DF

06/09/2025
confusao-entre-dirigente-e-jogadores-marca-jogo-da-serie-b-do-df

O futebol candango é cheio de grandes histórias. Tem aquelas de superação, as de tristeza, as de alegria, mas também as de confusão. Na tarde deste sábado (6/9), o Riacho City foi protagonista de mais uma dessas narrativas no Distrito Federal.

Tudo começou no aquecimento do time para a partida diante do Candango EC, no estádio Rorizão, em Samambaia. Os atletas que atuaram pelo Riacho City na primeira rodada, que terminou em empate com o Luziânia em 1 x 1, foram proibidos pelo presidente do clube, Antônio Teixeira, de representar a equipe, minutos antes da bola rolar.

O dirigente teria inscrito 13 novos jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e resolveu dispensar, sem nenhum motivo aparente, o serviço dos outros atletas. A confusão foi grande nos vestiários e o Batalhão de Choque da Polícia Militar precisou ser acionado para acalmar os ânimos.

O jogo foi vencido pelo Candango por 1 x 0, com gol marcado por Leandro, aos nove minutos do segundo tempo.

Em contato com a reportagem do Metrópoles, o treinador Edmilson Rodrigues, que estava no comando do Riacho City na primeira rodada diante do Candango EC, explicou o ocorrido: “Ficamos indignados, nos preparamos por mais de dois meses e hoje aconteceu essa injustiça, onde fomos até mesmo expulsos do estádio. O que ele fez hoje foi uma covardia”, disse.

O Metrópoles procurou o presidente do Riacho City, Antônio Teixeira, para dar a versão dos fatos. Até o fechamento desta matéria, o dirigente não respondeu os contatos. O espaço segue aberto.

Já a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) se manifestou em nota enviada ao Metrópoles e confirmou a inscrição dos 13 atletas no Boletim Informativo Diário (BID) e a validade da participação deles no jogo.

“Para a Federação de Futebol do Distrito Federal não houve nada de anormal, pois todos os atletas relacionados para a partida estavam devidamente inscritos no BID da CBF”, diz a nota.

Na próxima rodada do Candangão Série B, a terceira da fase única, o Riacho City visita o Planaltina, enquanto o Candango recebe o Grêmio Valparaíso.

