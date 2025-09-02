Conheça Chloe Malle, a sucessora de Anna Wintour na Vogue

A Vogue anunciou, nesta terça-feira (2/9), que a nova-iorquina Chloe Malle, de 39 anos, é a nova editora-chefe da Vogue Americana, sucedendo Anna Wintour. Até então à frente da edição on-line da publicação, Malle viveu um trajetória no veículo de comunicação descrita como uma ascensão constante, de editora social aos 25 anos até alcançar um dos cargos mais altos do mundo do jornalismo de moda.
Chloe na Semana de Moda de Nova York
Em 2011, a jovem jornalista Chloe Malle encontrava-se face a face pela primeira vez com Anna Wintour, um dos nomes mais relevantes do mundo da moda neste século. A entrevista de emprego para ser editora social na Vogue — revista da qual Wintour era editora-chefe — era um momento de grande exclusividade, e que demonstrava o prestígio que Malle já carregava pelo trabalho em veículos como o New York Observer e o New York Times.
Naquele momento de nervosismo, possivelmente o mais importante de sua carreira até então, Chloe mal poderia imaginar que ocuparia, 14 anos mais tarde, o cargo da própria Anna Wintour. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2/9), pouco mais de três meses após a Vogue anunciar que Wintour deixaria a chefia da revista nos Estados Unidos, ocupada por ela ao longo dos últimos 37 anos.
Chloe é filha da atriz Candice Bergen
Chloe no Met Gala, promovido por Anna Wintour
A jornalista trabalha na Vogue desde os 25 anos de idade
Chloe Malle
A nova editora-chefe da Vogue com a diretora Greta Gerwig
Chloe Malle na moda
Em entrevista à The Independent, Chloe Malle afirmou que, no início da carreira, não via a moda como seu principal interesse, preferindo a escrita. Por esse motivo, sua formação foi em literatura comparada e escrita na Brown University, onde também atuou como editora do jornal semanal. No entanto, seu trabalho na Vogue rapidamente a seduziu.
Desde então, Malle progrediu significativamente na revista, responsável por coberturas de alto perfil como o casamento de Naomi Biden na Casa Branca em 2022 e, recentemente, uma entrevista com Lauren Sanchez antes de seu casamento com Jeff Bezos. Na Vogue, sua atuação com Anna Wintour a fez entender as responsabilidades do cargo que agora assume.
“Eu adoro trabalhar com a Anna, porque adoro que alguém me diga exatamente o que precisa ser feito e exatamente o que ela pensa sobre algo. Não há indecisão nem ambiguidade”, disse Malle na entrevista ao veículo britânico.
Wintour anunciou saída da Vogue em junho de 2025