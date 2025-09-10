Conheça fruta anti-inflamatória com mais vitamina C que a laranja

Quando se lê a frase: “saiba qual é a fruta com mais vitamina C que a laranja“, logo vem à mente a acerola. Entretanto, outra opção também se sobressai com relação ao teor do composto bioativo. Trata-se do goji berry. De acordo com a nutricionista Ana Rosa Zaro, o alimento traz na composição 21 minerais, que são elementos fundamentais para o metabolismo não produzidos pelo organismo.

À coluna Claudia Meireles, a especialista em saúde intestinal salienta: “O goji berry contém mais vitamina C por peso que uma laranja“. A expert em nutrição ortomolecular e metabolômica ressalta que a fruta é “excelente fonte de antioxidantes, como as vitaminas A, C e E, além de carotenoides, flavonoides e polifenóis”.

Ana Rosa destaca como os antioxidantes presentes na fruta favorecem a saúde: “São responsáveis pela neutralização de danos celulares causados pela presença de radicais livres, compostos associados ao envelhecimento e ao surgimento de doenças crônicas”.

A fruta tem alto teor de vitamina C

Consumir goji berry favorece a saúde do coração

O goji berry é uma fruta rica em antioxidantes

A fruta tem 21 minerais na composição

Quanto aos ativos contidos no goji berry, a nutricionista funcional integrativa cita:

Segundo a especialista, o consumo frequente da fruta oferece benefícios para a saúde devido ao perfil antioxidante e anti-inflamatório do goji berry. A seguir, ela lista os efeitos resultantes da ingestão do alimento:

Controle glicêmico: os polissacarídeos presentes no goji berry tendem a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os picos glicêmicos.

os polissacarídeos presentes no goji berry tendem a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os picos glicêmicos. Sistema imunológico: rica em vitamina C, a fruta dispõe de carotenoides e polissacarídeos, eficazes em fortalecer a defesa imunológica.

rica em vitamina C, a fruta dispõe de carotenoides e polissacarídeos, eficazes em fortalecer a defesa imunológica. Saúde ocular: o alimento é fonte concentrada de zeaxantina, carotenoide que protege a retina contra degeneração macular e danos da luz azul.

o alimento é fonte concentrada de zeaxantina, carotenoide que protege a retina contra degeneração macular e danos da luz azul. Ação antioxidante e antienvelhecimento: a fruta auxilia na neutralização de radicais livres, ajudando na prevenção de doenças crônicas e na saúde da pele e do cérebro.

A fruta dispõe de propriedades que ajudam no controle glicêmico

Com relação à fruta ter propriedades capazes de melhorar a saúde do coração e ajudar a equilibrar os níveis de colesterol, Ana Rosa Zaro argumenta a respeito do goji berry apresentar níveis significativos de dois compostos bioativos.

“A fruta é rica em carotenoides, principalmente a zeaxantina, um antioxidante potente que protege os vasos sanguíneos. Também contém flavonoides, em especial a quercetina, que oferece ação antioxidante e anti-inflamatória, associada à melhora da saúde vascular”, evidencia a nutricionista funcional integrativa.

Dessa forma, a expert em saúde intestinal enfatiza que o consumo do alimento tende a contribuir com a redução do colesterol “ruim“, também conhecido como LDL, e triglicerídeos. Outro benefício de comer a fruta envolve a proteção dos vasos sanguíneos contra o estresse oxidativo.

A nutricionista aponta sobre a quantidade indicada de ingestão ser de 20 a 30 gramas ao dia da fruta desidratada. Essa porção equivale a uma colher de sopa. “Pode adicionar o goji berry em salada de frutas, iogurte, granolas e até nas saladas durante as refeições”, conclui a expert em saúde intestinal.

A fruta pode ser adicionada em iogurte e salada de frutas

