Conheça Ilza, esposa de Hermeto Pascoal homenageada em álbum premiado

Um dos últimos trabalhos da carreira de Hermeto Pascoal foi o álbum “Pra você, Ilza”, dedicado à memória de sua esposa Ilza Souza Silva, com quem viveu por mais de 40 anos e teve seis filhos. O multi-instrumentista morreu, neste sábado (13/9), aos 89 anos, depois de mais de 70 anos de carreira.

O casal viveu junto entre os anos de 1954 e 2000, quando ela faleceu em decorrência de um câncer. Eles se conheceram quando Hermeto se mudou para Recife (PE), quando deixou Alagoas em busca de melhores oportunidades para viver de música.

O álbum dedicado à companheira foi gravado em fevereiro de 2024, depois de 24 anos da morte de Ilza. O repertório do disco conta com 13 músicas inéditas, que foram escolhidas a partir de um caderno de anotações dedicado à esposa.

Hermeto Pascoal era multi-instrumentista, sabendo tocar acordeon, flauta, pandeiro e outros instrumentos

No ano passado, Hermeto Pascoal lançou um álbum dedicado a esposa

Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936

Hermeto Pascoal, instrumentista alagoano que morreu neste sábado (13/9)

A homenagem de Hermeto Pascoal à Ilza rendeu bons frutos. O álbum “Pra você, Ilza” venceu o Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Jazz. Entre as canções, há músicas como “Ilza”, “Ilzinha”, “Menina Ilza” e “Ilza Nova”.

Em entrevista à Billboard Brasil, no ano passado, ele falou que a esposa: “Ela tinha o gosto de fazer o almoço, de convidar e de escutar as pessoas. Ela criava misturas e era como eu fazendo música: não tinha repetição, sempre criação. Ela fazia comida como eu faço música. É claro que eu gostava de todos os pratos”.

O casal se conheceu, quando Hermeto ainda estava no começo da carreira. “Ela pegou uma época que não tinha instrumento em casa. Eu não tinha instrumento. Mas ela curtia escutando o que eu fazia. Inclusive, ela me influenciava e, aí, que é esse negócio da música ser universal: a música não precisa ser tocada em um instrumento formal para ser música”, disse o instrumentista.

Morte de Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos. A morte foi comunicada no perfil oficial dele (veja abaixo), no Instagram. A causa do falecimento, no entanto, não foi revelada.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. […] Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, informou a equipe do músico.

O artista era natural de Lagoa da Canoa, em Alagoas, e se encantou pelo mundo da música desde pequeno, quando, aos 10 anos, aprendeu sozinho a tocar acordeon, flauta e pandeiro. Reconhecido internacionalmente e ganhador do Grammy Latino em três oportunidades, o multi-instrumentista é um dos ícones da música brasileira.