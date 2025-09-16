Conheça o campeão da Copinha pelo Palmeiras que estreia na Champions e investe em esports

O Estádio da Luz, em Lisboa, é o palco desta terça (16/9) para a estreia na UEFA Champions League de Pedro Bicalho (24), ex-capitão do Palmeiras campeão da Copinha 2022 e hoje meio-campista do Qarabağ, do Azerbaijão, que enfrenta o Benfica às 16h (de Brasília). Em entrevista ao ge, Bicalho descreveu o momento como a realização de um sonho de infância.

Da Copinha à Liga dos Campeões

Revelado em São José dos Campos, Bicalho fez base no Cruzeiro e chegou ao Palmeiras em 2020. Foi capitão do título da Copinha de 2022, passou por Santa Clara (POR) e Vitória, brilhou no Alverca — onde ajudou no acesso à elite portuguesa em 2024/25 — e, em junho de 2025, assinou com o Qarabağ. Nesta temporada, já soma oito jogos pelo clube azeri. ge

O lado gamer: a Four Magic

Fora dos gramados, Bicalho é cofundador da Four Magic (4M) ao lado do meia-atacante Kady (ex-Qarabağ). A organização nasceu focada em mobile, mas ampliou o portfólio e estreou no CS2 feminino, disputando a ESL Impact Season 8 – South America; a 4M também mira o Circuit X presencial em Curitiba, de 2 a 5 de outubro, e mantém projeto em Rainbow Six. ge+2HLTV.org+2

Jogo de hoje

O confronto Benfica x Qarabağ integra a nova fase de liga da Champions, com calendário estendido e jogos espalhados na semana. Acompanhe a ficha e os lances em tempo real no site da UEFA. UEFA.com+1

