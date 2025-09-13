Conheça o chá anti-inflamatório rico em magnésio que ajuda a prevenir diabetes

Cada vez mais presente em dietas funcionais, o chá de caju tem conquistado espaço não apenas pelo sabor suave, mas também pelas propriedades terapêuticas associadas às folhas, à casca e até à haste do cajueiro. A bebida concentra uma combinação de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes capazes de fortalecer o sistema imunológico, auxiliar na digestão e até colaborar no controle de doenças crônicas.

Entre os principais diferenciais da infusão estão a alta presença de vitamina C, flavonoides, polifenóis e minerais como ferro e magnésio. Esses elementos ajudam a proteger as células contra os radicais livres — moléculas ligadas ao envelhecimento precoce e a processos inflamatórios. Segundo especialistas, os taninos presentes nas folhas e na casca do caju ainda exercem efeito adstringente, favorecendo o funcionamento digestivo.

De acordo com a nutricionista Laita Babio, do Espaço Hi, em São Paulo, cada parte do cajueiro oferece benefícios específicos: as folhas concentram flavonoides com ação antioxidante, a casca é rica em minerais com efeito anti-inflamatório e a haste se destaca pelo teor elevado de vitamina C. “Essa diversidade de nutrientes faz do chá uma opção interessante para quem busca fortalecer a imunidade e cuidar da saúde de forma natural”, explica.

Outro ponto importante é a contribuição do chá de caju para a absorção de ferro de origem vegetal. O nutrólogo Felipe Cezar destaca que a vitamina C presente na bebida atua como potencializadora, convertendo o ferro em uma forma mais aproveitável pelo organismo. Isso torna a infusão especialmente útil em dietas que dependem desse tipo de mineral, como no caso de pessoas que consomem pouco ou nenhum alimento de origem animal.

Além da atuação sobre a imunidade e o metabolismo, estudos apontam que a ingestão regular do chá pode auxiliar no equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, ajudando na prevenção e no controle de doenças como a diabetes tipo 2 e a hipertensão. Aliado a uma rotina de alimentação equilibrada e exercícios físicos, o consumo pode ser um recurso natural de apoio à saúde metabólica.

Entre os principais benefícios associados à bebida estão a melhora na absorção de ferro vegetal, o reforço do sistema imunológico, o apoio à digestão, a contribuição para o envelhecimento saudável e o auxílio na prevenção de doenças crônicas.