Conheça os vencedores do Garoto e Garota Verão do Festival de Praia de Brasiléia 2025

O Festival de Praia de Brasileia ganhou brilho especial neste sábado (13) com a coroação de Junior Oliveira e Chisna como Garoto e Garota Verão 2025. A escolha ocorreu em meio a um público animado que prestigiou cada detalhe do desfile, marcando o retorno de um dos eventos mais tradicionais do município.

A competição fez parte da programação oficial do festival, que voltou a ser realizado após alguns anos de ausência. A edição atual não apenas resgatou a memória afetiva da cidade, mas também proporcionou um espaço de celebração da juventude e da diversidade, transformando a beira do Rio Acre em palco de cultura, beleza e confraternização.

Durante o evento, os participantes demonstraram muito mais do que estética. Carisma, desenvoltura e autenticidade foram fatores decisivos na escolha dos vencedores. A presença de familiares, amigos e visitantes da região reforçou o clima de valorização comunitária, fortalecendo os laços sociais em torno da iniciativa.

Além do concurso, o festival trouxe atividades esportivas, apresentações musicais e manifestações culturais que deram ritmo ao fim de semana. A integração entre diferentes formas de expressão consolidou a proposta de transformar o espaço em um polo turístico e de lazer, capaz de atrair pessoas de várias localidades do Acre e da fronteira.