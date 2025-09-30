Conhecido como alienígena, astro da NBA cresce e atinge 2,23 metros

Victor Wembanyama, astro da NBA famoso pela altura, cresceu ainda mais. Nas férias, de acordo com o San Antonio Spurs, o atleta aumentou em 1,25cm seu tamanho, e agora mede 2,23m.

“Meu treino de verão foi brutal. Ninguém treinou como eu. Fiz progressos incríveis, ganhei massa muscular e estou em melhor forma. Foi minha melhor pós-temporada. Em nível mundial, poucos treinaram como eu. Agora, o que eu mais quero é voltar a jogar basquete”, comentou Wembanyana, durante o media day da franquia texana.

Nos últimos dias, o ala-pivô passou por avaliações médicas da equipe texana e também por profissionais da própria NBA. “Victor está liberado. Ele passou por toda a avaliação médica da equipe e da liga. Está em boa forma e vem se preparando intensamente”, disse o técnico do San Antonio, Mitch Johnson.

Escolha número 1 do Draft de 2023, Wemby tem médias de 22,5 pontos, 10,8 rebotes, 3,8 assistências, 1,2 roubo de bola e 3,7 tocos em 117 jogos. O