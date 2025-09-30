30/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Conhecido como alienígena, astro da NBA cresce e atinge 2,23 metros

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
conhecido-como-alienigena,-astro-da-nba-cresce-e-atinge-2,23-metros

Victor Wembanyama, astro da NBA famoso pela altura, cresceu ainda mais. Nas férias, de acordo com o San Antonio Spurs, o atleta aumentou em 1,25cm seu tamanho, e agora mede 2,23m.

“Meu treino de verão foi brutal. Ninguém treinou como eu. Fiz progressos incríveis, ganhei massa muscular e estou em melhor forma. Foi minha melhor pós-temporada. Em nível mundial, poucos treinaram como eu. Agora, o que eu mais quero é voltar a jogar basquete”, comentou  Wembanyana, durante o media day da franquia texana.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Victor Wembanyama

Justin Ford/Getty Images2 de 3

Michael Reaves / Getty Images
3 de 3

Steph Chambers/Getty Images

Nos últimos dias, o ala-pivô passou por avaliações médicas da equipe texana e também por profissionais da própria NBA. “Victor está liberado. Ele passou por toda a avaliação médica da equipe e da liga. Está em boa forma e vem se preparando intensamente”, disse o técnico do San Antonio, Mitch Johnson.

Leia também

Escolha número 1 do Draft de 2023, Wemby tem médias de 22,5 pontos, 10,8 rebotes, 3,8 assistências, 1,2 roubo de bola e 3,7 tocos em 117 jogos. O

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost