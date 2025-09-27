27/09/2025
Conmebol abre processo disciplinar contra Bruno Henrique, do Flamengo, por gesto obsceno

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante, de 34 anos, teria feito gestos obscenos para a torcida do Estudiantes (ARG) no estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. A atitude, flagrada pelas câmeras, ocorreu após a equipe rubro-negra garantir a classificação para a semifinal da Libertadores, na quinta-feira (25/9).

Nas imagens, o atleta aparece mostrando o dedo do meio e segurando as genitálias em direção aos torcedores argentinos. De acordo com o expediente aberto pela entidade nesta sexta-feira (26/9), o camisa 27 é investigado nas seguintes condutas:

  • Art. 2b: “Comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias”;
  • Art. 2c: “Violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito esportivo”.

Veja as fotos

Reprodução/ge
O camisa 27 foi flagrado fazendo gestos obscenos para a torcida da casa.Reprodução/ge
Reprodução/ge
O camisa 27 foi flagrado fazendo gestos obscenos para a torcida da casa.Reprodução/ge
Gilvan de Souza/Flamengo
Bruno Henrique na comemoração após a partida contra o Estudiantes.Gilvan de Souza/Flamengo
Gilvan der Souza/Flamengo
Jogadores do Flamengo durante a disputa de pênaltis.Gilvan der Souza/Flamengo
Gilvan der Souza/Flamengo
Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram para o Flamengo.Gilvan der Souza/Flamengo

A possível punição será com base no artigo 6 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê “suspensão por um número concreto de partidas ou por um período de tempo”. Bruno Henrique e o Flamengo têm até o dia 3 de outubro para apresentarem a defesa.

Em campo, a equipe carioca foi superada por 1 a 0 no tempo regulamentar (2 a 2 no agregado), mas venceu por 4 a 1 nos pênaltis. Agustín Rossi defendeu duas cobranças, enquanto Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram. O Rubro-Negro enfrenta o Racing (ARG) na próxima fase da Libertadores. Do outro lado da chave, Palmeiras e LDU (EQU) também duelam por uma vaga na final.

