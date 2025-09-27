conmebol-abre-processo-disciplinar-contra-bruno-henrique,-do-flamengo,-por-gesto-obsceno

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante, de 34 anos, teria feito gestos obscenos para a torcida do Estudiantes (ARG) no estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. A atitude, flagrada pelas câmeras, ocorreu após a equipe rubro-negra garantir a classificação para a semifinal da Libertadores, na quinta-feira (25/9).

Nas imagens, o atleta aparece mostrando o dedo do meio e segurando as genitálias em direção aos torcedores argentinos. De acordo com o expediente aberto pela entidade nesta sexta-feira (26/9), o camisa 27 é investigado nas seguintes condutas:

Art. 2b: “Comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias”;

Art. 2c: “Violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito esportivo”.

