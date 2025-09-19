Conmebol admite erro em expulsão de Gonzalo Plata; VAR não podia intervir

Após a vitória do Flamengo por 2 x 1 sobre o Estudiantes, no Maracanã, pela ida das quartas da Libertadores, a Conmebol divulgou o Áudio/VAR e admitiu que a 2ª advertência que gerou a expulsão de Gonzalo Plata foi um erro de arbitragem. A entidade, porém, explicou que o VAR não podia corrigir porque a checagem não se aplica a cartão amarelo.
O que disse a Conmebol
No lance, “o atacante rubro-negro joga a bola; o defensor chuta o pé do atacante e ambos caem. Não há infração do atacante.”
O árbitro aplicou incorretamente o segundo amarelo (dupla advertência) e expulsou Plata.
Confirmação do protocolo: o VAR só pode atuar em gol, pênalti, cartão vermelho direto e confusão de identidade — não em 2º amarelo.
Por que o VAR não interveio
Mesmo com erro de campo, duplo amarelo não é revisável. Como não houve vermelho direto, a cabine ficou impedida de recomendar revisão.
Repercussão no Flamengo
Filipe Luís criticou a condução do colombiano Andrés Rojas, dizendo que o árbitro “quis ser protagonista” e cobrando pedido de desculpas.
O diretor José Boto chamou a atuação de “vergonhosa” e disse que o clube vai acionar a Conmebol.
E agora?
A expulsão e os cartões aplicados permanecem válidos para efeitos disciplinares do jogo de ida.
O Flamengo leva a vantagem de 2 x 1 para a volta na Argentina.
