Conmebol admite erro em expulsão de Gonzalo Plata; VAR não podia intervir

Após a vitória do Flamengo por 2 x 1 sobre o Estudiantes, no Maracanã, pela ida das quartas da Libertadores, a Conmebol divulgou o Áudio/VAR e admitiu que a 2ª advertência que gerou a expulsão de Gonzalo Plata foi um erro de arbitragem. A entidade, porém, explicou que o VAR não podia corrigir porque a checagem não se aplica a cartão amarelo.

O que disse a Conmebol

No lance, “o atacante rubro-negro joga a bola; o defensor chuta o pé do atacante e ambos caem. Não há infração do atacante.”

O árbitro aplicou incorretamente o segundo amarelo (dupla advertência) e expulsou Plata.

Confirmação do protocolo: o VAR só pode atuar em gol, pênalti, cartão vermelho direto e confusão de identidade — não em 2º amarelo.

Por que o VAR não interveio

Mesmo com erro de campo, duplo amarelo não é revisável. Como não houve vermelho direto, a cabine ficou impedida de recomendar revisão.

Repercussão no Flamengo

Filipe Luís criticou a condução do colombiano Andrés Rojas , dizendo que o árbitro “quis ser protagonista” e cobrando pedido de desculpas.

O diretor José Boto chamou a atuação de “vergonhosa” e disse que o clube vai acionar a Conmebol.

E agora?

A expulsão e os cartões aplicados permanecem válidos para efeitos disciplinares do jogo de ida.

O Flamengo leva a vantagem de 2 x 1 para a volta na Argentina.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet