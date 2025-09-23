Conselho Tutelar já acompanhava família de mulher morta pelo ex na frente dos filhos

Na manhã desta terça-feira, 23, um feminicídio chocou a população de Cruzeiro do Sul. Maria José de Oliveira, de 51 anos, foi assassinada com uma facada no coração pelo ex-companheiro, de 61 anos, na Rua Alita, bairro Cruzeirão. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e o caso está sob investigação da Polícia Civil.

VEJA MAIS: Mesmo com medida protetiva, mulher é morta a facadas pelo ex-marido na frente dos filhos no Acre

O crime reacendeu discussões sobre a violência contra a mulher no município e trouxe à tona um histórico de abusos envolvendo a vítima e seus filhos. O Conselho Tutelar confirmou que acompanhava a família desde fevereiro deste ano, após denúncias anônimas apontarem que o acusado teria abusado sexualmente de duas filhas menores e, no passado, de outra filha hoje maior de idade.

De acordo com a conselheira tutelar Alderlis Dantas, naquela ocasião foi realizada uma visita à comunidade Forquilha, no Rio Liberdade, com apoio policial. Durante a ação, Maria José relatou ser vítima de violências sexual, psicológica, patrimonial e física, além de constantes ameaças.

Diante da gravidade da situação, o Conselho retirou a família da comunidade e a trouxe para Cruzeiro do Sul. Foram feitos encaminhamentos ao Ministério Público, à Delegacia da Mulher, ao Creas e ao Cras, que garantiu aluguel social. As crianças também foram matriculadas na rede municipal de ensino.

A conselheira destacou ainda que Maria José buscava tratamento para um suposto câncer de mama e, nesse período, recebeu apoio institucional. A Justiça chegou a determinar o acolhimento temporário dos filhos no Lar Ester Cameli, até que a vítima tivesse condições de reassumir os cuidados familiares.

“Esse foi nosso contato com a família até esse fato infeliz que ocorreu hoje. Neste momento, estamos atendendo as crianças e a adolescente, deliberando em busca de soluções que atendam ao melhor interesse deles, como estabelece a Lei 8.069/90”, declarou Alderlis Dantas.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.