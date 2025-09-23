Consórcio é “solução definitiva” para transporte do Entorno, diz Zeno

O secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), Zeno Gonçalves, lamentou o anúncio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de colocar em vigor o aumento de 2,91% das tarifas do transporte público entre o Entorno e o DF, a partir desta terça-feira (23/9).

Ao Metrópoles o gestor afirmou que a negativa de um novo adiamento do reajuste (suspenso desde fevereiro) por parte da agência, foi surpreendente, de certa forma.

“Enviamos, na semana passada, a minuta do protocolo de intenções, documento que solicitava a manifestação da agência, evidenciando o comprometimento dos dois estados, tanto Goiás quanto o DF, na concretização do consórcio interfederativo, superando quaisquer obstáculos políticos”, comentou.

Leia também

Questionado sobre o que deve ser feito a partir de agora, Zeno disse os governos estão aguardando a ANTT se manifestar sobre o documento encaminhado, além de continuar com as tratativas para a criação do consórcio. “É a única forma de termos uma solução definitiva para o transporte semiurbano”, garantiu.

Segundo Zeno Gonçalves, o diálogo com a ANTT progredia nas tratativas técnicas, para a operacionalização desse consórcio. Mesmo assim, o secretário disse entender a decisão tomada nessa segunda-feira (22/9). “Compreendemos que, considerando que o último reajuste ocorreu no ano passado, há uma defasagem nos contratos existentes com as empresas”, avaliou.

Entenda

O reajuste das tarifas do transporte público do Entorno do Distrito Federal entrou em vigor à meia-noite desta terça-feira (23/9), afetando a vida de quem transita, diariamente, entre Goiás e a capital do país.

A decisão da ANTT foi publicada na tarde dessa segunda-feira (22/9), mesmo após os governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e de GO, Ronaldo Caiado (União), pedirem um novo adiamento do aumento.

Com a negativa, moradores de algumas cidades do Entorno do DF passarão a pagar passagens com valores acima dos R$ 12.