Consórcios seguem em alta e ajudam associados do Sicredi a realizarem sonhos e ampliarem patrimônio

Taxas básica de juros em alta (14,75% o ano) e sem perspectiva de redução a curto prazo, veículos novos a preços elevados e imóveis cada vez mais valorizados fazem dos consórcios a opção mais segura e menos custosa para a compra desses bens, seja para realização de sonhos ou formação de patrimônio. Isso porque, diferentemente dos financiamentos, nos consórcios não há incidência de juros, apenas taxa de administração. Em consequência disso, as parcelas são mais acessíveis. E no Sicredi, os associados encontram um portfólio completo. Além de imóveis e automóveis, estão disponíveis consórcios de pesados (caminhões, tratores), motos, serviços, bens náuticos, móveis planejados, placas de energia solar, entre outros.

Dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac) apontam crescimento de 7,4% no número de adesões ao consórcio em 2024, no país. Entre janeiro e dezembro do ano passado ocorreram 4,49 milhões de adesões, contra 4,18 milhões no mesmo período de 2023. Em crédito comercializado, a entidade registrou o montante de R$ 378,3 bilhões no último ano – considerando todas as cotas vendidas -, contra R$ 316,7 bilhões no ano anterior, avanço de 19,6%.

Em 2024, o Sicredi atingiu a cifra R$ 14,8 bilhões em comercialização de consórcios, expansão de 32% em comparação com o ano anterior, encerrando o ano com uma carteira de R$ 46,3 bilhões e mais de 392 mil associados com cotas. No começo de abril registrou a marca de R$ 50 bilhões em créditos sob sua gestão, resultado que consolida a instituição financeira cooperativa como a 7ª maior administradora de consórcios do Brasil em cotas sob gestão. Do total registrado pelo sistema, as cooperativas que atuam em Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidade de Goiás registraram uma carteira de R$ 7,3 bilhões, que correspondem a 61 mil cotas.

“Vivemos um momento muito favorável para os consórcios. A taxa de juros em alta, aliada ao encarecimento dos carros novos, tem levado os consumidores a planejarem suas aquisições. Ao optar pelo consórcio, fogem dos juros e conseguem comprar cartas de valor maior, para acompanhar a tendência de alta nos preços dos veículos, e assim realizar seus sonhos”, afirma Danielle Rampini, consultora de Consórcios e Seguros do Sicredi. Na região que compreende esses oito estados, por exemplo, segundo ela, houve aumento de 3% no valor do tíquete médio em 2025, chegando a R$ 115 mil. “E a maior demanda é por automóveis e pesados, motivado pelo perfil econômico dessa localidade”, acrescenta Danielle.

O consórcio é destinado para associados pessoas físicas, empresas e produtores rurais e são conhecidos por proporcionarem organização. “O consórcio é uma solução alinhada aos princípios do cooperativismo, promovendo planejamento, educação financeira e acesso facilitado a bens e serviços com taxas justas. Nosso crescimento demonstra que estamos no caminho certo”, destaca Felipe Sessin, superintendente de Produtos do Sicredi.

Para Danielle Rampini, o apetite dos brasileiros pelos consórcios seguirá em alta este ano, sendo que os associados do Sicredi têm uma vantagem a mais, pois a taxa de administração aplicada pelas cooperativas é bem inferior à média praticada no mercado. Para saber mais sobre o produto, suas vantagens e a variedade, basta o associado entrar no site (www.sicredi.com.br/consórcios) ou procurar sua agência. Para mais comodidade, também é possível contratar diretamente no aplicativo.

