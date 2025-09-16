Controladores de voo ameaçam paralisar decolagens; veja as datas

O plano de greve prevê que, nesses dias, nenhum voo decolará entre 11h e 12h e entre 15h e 16h, o que poderá gerar um efeito cascata de atrasos. Os pousos não serão afetados pela greve, tampouco as aeronaves prioritárias (aeromédicos, bombeiros, polícias).O movimento envolve os trabalhadores civis contratados pela NAV Brasil, empresa pública federal dedicada à prestação de serviços de navegação aérea.

A NAV é responsável pelo controle de tráfego aéreo em 43 aeroportos, entre eles aeroportos estratégicos como Guarulhos (SP), Viracopos (SP), Santos Dumont (RJ) e Galeão (RJ) de onde partem voos internos e para o exterior.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo afirma que “a precarização das condições de trabalho está a ponto de afetar a segurança aérea”. A NAV está há 14 anos sem realizar concurso público, o que implica em déficit operacional e aumento da pressão sobre os trabalhadores, “submetidos a jornadas exaustivas, gerando risco aeronáutico”.

A coluna entrou em contato com a NAV, mas até o momento não houve resposta. Segundo informações do sindicato, as negociações em curso buscam apenas minimizar os efeitos da paralisação para que não atinjam os serviços essenciais.

Na esfera de atuação da NAV Brasil, são prestados os serviços de Controle de Aproximação (APP) e Controle de Aeródromo (TWR), os quais realizam as seguintes atividades:

Serviço de Controle de Aproximação (APP):

Presta o ATC para aeronaves em partida e chegada de uma determinada região, geralmente em um espaço aéreo definido a partir de um aeródromo principal. O serviço de Controle de Aproximação pode ser prestado por Vigilância (Surveillance), que utiliza radares e outras formas de detecção e monitoramento de aeronaves, ou de maneira convencional (Procedural), que não faz uso de radares e afins, baseando-se em reportes de posição, altitude e estimados de tempo em pontos específicos.

Serviço de Controle de Aeródromo (TWR):

Presta o ATC para as aeronaves em procedimento de pouso, decolagem e taxiamento em um determinado aeródromo, além de controlar voos locais no espaço aéreo sob sua jurisdição.