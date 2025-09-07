07/09/2025
Conversa com o Autor estreia série de entrevistas gravadas na Flip

Escrito por Agência Brasil
Durante o mês de setembro, o programa Conversa com o Autor, da Rádio MEC, transmite uma série especial de entrevistas gravadas durante a Festa Literária Internacional de Paraty de 2025. A escritora paulista Lília Guerra participa da primeira edição de bate-papos conduzidos pela jornalista Katy Navarro, que vai ao ar neste domingo (7), às 12h30.

Ao longo do programa inédito, Lilia destaca que sua narrativa foca em mulheres da periferia e nas histórias de luta, Escritora paulista Lília Guerra participa da primeira edição. Sua narrativa foca em mulheres da periferia e nas histórias de coragem e resistência ao preconceito e à violência.Finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024 com o livro O céu para os bastardos, a escritora é reconhecida também pela obra Perifobia.

Lilia Guerra nasceu em 1976, em uma família matriarcal, formada pela mãe, a avó e a irmã. A autora conta para Katy Navarro que a escrita veio da convivência com essas mulheres. As histórias ficaram na memória de Lilia, que tem duas filhas, vive na cidade de Tiradentes, em São Paulo, e trabalha como assistente de enfermagem para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A entrevistada do Conversa com o Autor começou a carreira de escritora em 2014 com o livro Amor Avenida. Depois seguiu com outros livros publicados: Perifobia, Rua do larguinho, Crônicas para colorir a cidade e Novelas que escrevi para o rádio Vol. 1, 2 e 3.

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço
Conversa com o Autor – domingo, dia 07/09, às 12h30, na Rádio MEC AM

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

  • Site: https://radios.ebc.com.br
  • Instagram: https://www.instagram.com/radiomec
  • Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec
  • YouTube: https://www.youtube.com/radiomec
  • X: https://x.com/radiomec
  • Facebook: https://www.facebook.com/radiomec
  • WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a Rádio MEC

  • Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
  • Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
  • Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
  • Parabólica – Star One C2 – 3748,00 MHz – Serviço 3
  • Celular – App Rádios EBC para Android e iOS
