Coordenadora da APAE destaca inclusão de pessoas com deficiência em Sena Madureira

Setembro Verde mobiliza o município em prol da inclusão e da conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência

Ao longo de todo esse mês acontece no Brasil a campanha “Setembro Verde” que visa chamar a atenção das autoridades para a inclusão das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Em Sena Madureira, a mobilização foi iniciada recentemente e a principal meta é conscientizar a sociedade para o tema.

Coordenadora da APAE destaca inclusão de pessoas com deficiência em Sena Madureira. Foto: Reprodução

A coordenadora da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no município no interior do Acre, Chaena Vilaça, diz que, apesar de alguns avanços, muita coisa ainda precisa ser feita para que os direitos constados em lei sejam respeitados.

“São muitos os percalços enfrentados pelas pessoas com deficiência. Precisamos todos os dias falar sobre inclusão, acessibilidade e mais dignidade para essas pessoas. Estamos na luta, buscando sempre as melhorias necessárias”, comentou.

Setembro Verde mobiliza o município em prol da inclusão e da conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Foto: Reprodução

A  APAE é o único local em Sena Madureira existente que atende gratuitamente crianças com autismo, síndrome de Down, dentre outras questões. Mensalmente, em torno de 600 atendimentos são realizados. “São mais de 150 famílias atendidas e ainda tem gente na fila de espera. É por isso, que precisamos de mais ajuda para ampliar os atendimentos”, reforçou.

Durante a campanha, que tem como tema A Inclusão na Sociedade das Pessoas com Deficiência, serão realizadas palestras, dentre outras atividades focando primordialmente a conscientização das autoridades e da comunidade em geral.

Local atende gratuitamente crianças com autismo e síndrome de Down. Foto: Reprodução

