Copa do Brasil: Gui Negão marca, Corinthians bate Athletico e vai à semi

O Corinthians é o segundo time classificado à semifinal da Copa do Brasil. No confronto de volta da fase de quartas de final, o Timão venceu o Athletico-PR por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), e carimbou sua vaga em plena Neo Química Arena lotada.

Gui Negão, de apenas 18 anos, foi o grande destaque da partida do lado do clube paulista, com um gol e uma assistência. Ele já havia anotado o tento da vitória do alvinegro no jogo de ida, que acabou em 1 a 0.

Rodrigo Garro marcou o outro gol do Corinthians no duelo da volta. Além disso, Hugo Souza defendeu uma cobrança de pênalti que ajudou na classificação da equipe.

Agora, o Timão aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro. A partida acontecerá nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Sobre a partida

O Corinthians começou adotando uma postura mais ofensiva, apoiado pelo seu torcedor. Aos 11 minutos, o meia Rodrigo Garro tentou uma meia-bicicleta e mandou a bola para fora.

Logo depois, aos 13, o Athletico respondeu com o atacante Julimar, que invadiu a área e cruzou forte, mas nenhum companheiro completou a jogada na segunda trave.

Já aos 24 minutos, o Furacão balançou as redes com o atacante Kevin Viveros, que superou a defesa adversária e bateu no cantinho para vencer o goleiro Hugo Souza. No entanto, o VAR chamou o árbitro Davi Lacerda para rever o lance, que anulou o gol por conta de uma falta na origem da jogada.

O Timão voltou a levar perigo na marca de 30 minutos. Em bela trama de passe, Garro deixou de letra para o meia Memphis Depay, que finalizou nas mãos do goleiro Santos.

Após muito insistir, o Corinthians abriu o placar aos 42 minutos. O jovem atacante Gui Negão roubou a bola no ataque, limpou dois marcadores e enfiou bom passe para o Garro. O argentino mostrou categoria para driblar o goleiro e colocar a bola no fundo das redes.

No segundo tempo, os donos da casa ampliaram com Gui aos 17 minutos. O jogador de 18 anos recebeu na área, brigou com a defesa paranaense, caiu, levantou e aproveitou a sobra para anotar o 2 a 0.

Aos 28, o Athletico-PR teve a chance de diminuir de pênalti. O lateral Gastón Benavídez bateu cruzado e Hugo Souza defendeu a cobrança. Na sequência, o goleiro parou uma tentativa do meia Dudu.

No fim, o atacante Luiz Fernando, que entrou ao decorrer da segunda etapa, marcou para o Furacão, mas o lance foi anulado por impedimento.