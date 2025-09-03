Copa do Nordeste: Bahia goleia Confiança e abre vantagem na final

Nesta quarta-feira (3/9), Confiança e Bahia fizeram a primeira partida das finais da Copa do Nordeste, no estádio Batistão, em Sergipe. O Esquadrão de Aço saiu na frente na decisão com vitória por 4 x 1, os gols do Tricolor foram marcados por Lucho Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor e Rezende. Pelo lado do Dragão, Ronald Camarão foi quem estufou as redes.
As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado (6/9), às 17h30, na Arena Fonte Nova em Salvador, capital da Bahia.
Com quatro minutos, o Bahia abriu o placar da grande decisão. Após cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor, Lucho Rodríguez sem deixar a bola cair, bateu de primeira e estufou as redes.
Confira o gol que abriu o placar da decisão:
Confiança 0x1 Bahia
Luciano Rodríguez
Rodrigo Nestor
Copa do Nordeste | final (ida)
Aos 26 minutos, o Bahia tabelou até que a bola chegou no lado direito de ataque. Por lá, Lucho Rodríguez cruzou para a área, defensor do Confiança caiu e Willian José finalizou sozinho para marcar o segundo gol do Esquadrão na partida.
Aos cinco do segundo tempo, o Confiança diminuiu. Luiz Otávio lançou bola antes do meio de campo, Ronald Camarão avançou, finalizou e diminuiu a desvantagem do time sergipano, mas a felicidade durou pouco. Três minutos depois, Rodrigo Nestor acertou bela cobrança de falta e marcou o terceiro gol do Bahia na partida.
Aos 40 minutos de jogo, Michel Araújo cobrou escanteio, Juninho subiu mais alto, cabeceou, Rezende completou, também de cabeça, e marcou o quarto gol do Bahia na partida. A torcida do Tricolor de Aço reagiu nas arquibancadas gritando: “é campeão”.