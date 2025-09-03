Copa do Nordeste: saiba onde assistir à final entre Confiança x Bahia

A noite desta quarta-feira (3/9) será de decisão na Copa do Nordeste. Na finalíssima da 22ª edição da competição, Confiança e Bahia duelam pela taça em duas partidas. A primeira será realizada no Estádio Batistão, em Sergipe, às 21h30.

O confronto de volta será no próximo sábado (6/9), às 17h30, na Arena Fonte Nova. O vencedor embolsa R$ 2,2 milhões de reais e o vice-campeão fica com R$ 1,4 milhão.

Caminho até a final

O Confiança chega pela primeira vez na final da Copa do Nordeste. Na 1ª fase, o Dragão ficou na 4ª colocação do Grupo B, conquistando a última vaga nas quartas de final. O clube eliminou o Vitória fora de casa por 1 x 0.

Na semifinal, o Confiança enfrentou o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. E, mais uma vez jogando longe de seus domínios, acabou eliminando o adversário por 1 x 0.

Já o Bahia chega pela 10ª vez na decisão. O Tricolor de Aço foi campeão em quatro oportunidades (2001, 2002, 2017 e 2021). A equipe tem cinco vices e pode igualar o número de conquistas em 2025.

Na fase inicial o Bahia ficou em 1º no Grupo B. Nas quartas de final a equipe eliminou o Fortaleza, após vencer por 2 x 1. Já na semifinal, o clube recebeu o Ceará na Arena Fonte Nova e avançou após despachar o adversário por 1 x 0.

Onde assistir à final da Copa do Nordeste

A partida entre Confiança x Bahia, válida pela decisão da competição regional, terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming), Premiere (Pay-Per-View) e SBT Nordeste.