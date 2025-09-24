Copa Sul-Americana: Fluminense é eliminado após empate contra o Lanús

Na noite desta terça-feira (23/9), o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana. O Tricolor empatou com o Lanús por 1 x 1 no jogo de volta das quartas de final e ficou pelo caminho.
Agustín Canobbio abriu o placar para o Fluminense, aos 20 minutos de jogo, e Dylan Aquino empatou para o Lanús no segundo tempo.
No confronto de ida, em Buenos Aires, os argentinos venceram por 1 x 0 e, com o resultado agregado, avançaram para a semifinal da competição.
O adversário do time argentino será o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e Alianza Lima, que será realizado nesta quinta-feira (25/9), às 21h30. O jogo de ida terminou 0 x 0 e, portanto, quem vencer a partida de volta se classifica para a semifinal.
Desde o apito inicial, o Fluminense pressionava o Lanús e criava boas chances para marcar. Aos 20 minutos, Serna recebeu na ponta esquerda, passou pelo marcador e cruzou para a área. Acosta cabeceou para o meio e Canobbio, sem deixar a bola cair, acertou bela finalização para abrir o placar.
Veja como foi o gol:
O segundo tempo de jogo teve atraso de 17 minutos devido a uma confusão dos torcedores do Lanús com a polícia, responsável pela segurança do estádio.
Com a bola rolando, a parte final do jogo era semelhante ao início. O Fluminense comandava a partida por meio da posse de bola e criava chances para ampliar o placar e garantir a classificação para a semifinal. Porém, parava em erros ou em boas defesas de Nahuel Losada.
Lanús empata e se classifica
Porém, quem marcou foi o Lanús. Aos 22 minutos, o time argentino saiu em contra-ataque. A bola chegou aos pés de Dylan Aquino, que fez boa jogada individual, tabelou com Marcelino Moreno e finalizou na saída de Fábio para empatar o jogo.
Em um primeiro momento, o Fluminense sentiu o gol e não conseguiu criar chances para marcar. Porém, ao longo do tempo, o Tricolor se encontrou e melhorou no jogo. A melhor oportunidade aconteceu já nos acréscimos do confronto, quando Germán Cano acertou a trave.
Próximos jogos
O Fluminense volta a campo no próximo domingo (28/9), às 16h, no Maracanã, em clássico contra o Botafogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, às 20h15, o Lanús enfrenta o Instituto Atlético Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino.