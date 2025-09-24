24/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Copa Sul-Americana: Fluminense é eliminado após empate contra o Lanús

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
copa-sul-americana:-fluminense-e-eliminado-apos-empate-contra-o-lanus

Na noite desta terça-feira (23/9), o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana. O Tricolor empatou com o Lanús por 1 x 1 no jogo de volta das quartas de final e ficou pelo caminho.

Agustín Canobbio abriu o placar para o Fluminense, aos 20 minutos de jogo, e Dylan Aquino empatou para o Lanús no segundo tempo.

No confronto de ida, em Buenos Aires, os argentinos venceram por 1 x 0 e, com o resultado agregado, avançaram para a semifinal da competição.

O adversário do time argentino será o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e Alianza Lima, que será realizado nesta quinta-feira (25/9), às 21h30. O jogo de ida terminou 0 x 0 e, portanto, quem vencer a partida de volta se classifica para a semifinal.

Leia também

3 imagensDylan Aquino empatou o jogo para o LanúsO Fluminense está eliminado da Copa Sul-AmericanaFechar modal.1 de 3

Canobbio fez o primeiro gol do jogo

MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C2 de 3

Dylan Aquino empatou o jogo para o Lanús

Ruano Carneiro/Getty Images3 de 3

O Fluminense está eliminado da Copa Sul-Americana

Ruano Carneiro/Getty Images

Desde o apito inicial, o Fluminense pressionava o Lanús e criava boas chances para marcar. Aos 20 minutos, Serna recebeu na ponta esquerda, passou pelo marcador e cruzou para a área. Acosta cabeceou para o meio e Canobbio, sem deixar a bola cair, acertou bela finalização para abrir o placar.

Veja como foi o gol:

🇧🇷Fluminense 1×0 Lanus🇦🇷

⚽ Agustín Canobbio – golaço
🥾 Lucho Acosta

🏆 Sul-Americana | quartas (ida: 0x1)

pic.twitter.com/Lsu1c2duEc

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 24, 2025

O segundo tempo de jogo teve atraso de 17 minutos devido a uma confusão dos torcedores do Lanús com a polícia, responsável pela segurança do estádio.

Com a bola rolando, a parte final do jogo era semelhante ao início. O Fluminense comandava a partida por meio da posse de bola e criava chances para ampliar o placar e garantir a classificação para a semifinal. Porém, parava em erros ou em boas defesas de Nahuel Losada.

Lanús empata e se classifica

Porém, quem marcou foi o Lanús. Aos 22 minutos, o time argentino saiu em contra-ataque. A bola chegou aos pés de Dylan Aquino, que fez boa jogada individual, tabelou com Marcelino Moreno e finalizou na saída de Fábio para empatar o jogo.

Em um primeiro momento, o Fluminense sentiu o gol e não conseguiu criar chances para marcar. Porém, ao longo do tempo, o Tricolor se encontrou e melhorou no jogo. A melhor oportunidade aconteceu já nos acréscimos do confronto, quando Germán Cano acertou a trave.

Próximos jogos

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (28/9), às 16h, no Maracanã, em clássico contra o Botafogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, às 20h15, o Lanús enfrenta o Instituto Atlético Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost