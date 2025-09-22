Coragem e disciplina: saiba os segredos de Fogaça para tomar decisões

Henrique Fogaça construiu uma carreira baseada na coragem de improvisar. Sem manual ou roteiro, o empresário precisou aprender a tomar decisões guiado pela própria essência. Agora, ele vai dividir essas experiências com o público no Metrópoles Talks, em São Paulo.

Compre seu ingresso aqui

O evento será um oportunidade para o público conhecer histórias da vida do chef. O talk acontece no dia 28 de outubro, no Teatro Bravos, e os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Em entrevista ao Metrópoles, o jurado do Masterchef Brasil falou sobre valores e princípios que o guiam.

“O que sempre me guiou foi a verdade comigo mesmo, a persistência e o respeito às pessoas. Quando não existe manual, o que sobra é a sua essência”.

Para ele, ser transparente é um dos pilares de um bom profissional. “Eu sempre acreditei que a honestidade no trabalho e nas relações abrem caminhos. Também levo comigo a coragem de arriscar, porque se você ficar esperando o cenário perfeito, nunca sai do lugar”, contou. E complementa ressaltando a disciplina: “Sem ela, você não constrói nada sólido”.

Compre seu ingresso aqui

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla