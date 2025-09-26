coreia-do-norte-decide-enviar-representantes-para-a-assembleia-da-onu

Pela primeira vez em sete anos, o governo da Coreia do Norte decidiu enviar um representante do alto escalão para discursar na Assembleia Geral da ONU. A informação foi divulgada pela mídia estatal norte-coreana nesta sexta-feira (26/9).

O escolhido para representar a dinastia Kim no evento, realizado anualmente em Nova York, Estados Unidos, foi o vice-chanceler do país, Kim Son-gyong.

A última vez que uma autoridade ligada ao primeiro escalão da Coreia do Norte participou dos debates na ONU foi em 2018, um ano antes das negociações com os EUA desandarem.

Depois daquele ano, o governo norte-coreano passou a ser representado pelo representante permanente do país na ONU, Kim Song, que realizou discursou no plenário da Assembleia Geral.

A ida de Kim Son-gyong aos EUA surge em meio a desejos do país liderado por Donald Trump, e da Coreia do Sul, de retomar o diálogo com a Coreia do Norte. A previsão é de que o vice-chanceler norte-coreano discurse na próxima segunda-feira (29/9).