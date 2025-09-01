Coren-SP denuncia violência contra profissionais de enfermagem

Toda semana, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) recebe denúncias de violência cometida contra enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem dentro do ambiente de trabalho. Por isso, para entender bem a situação, a autarquia entrevistou 7.745 profissionais e chegou a conclusões alarmantes na Sondagem Violência Sofrida pela Enfermagem no Ambiente de Trabalho 2025. Entre os dados preocupantes, 19,3% afirmaram que sofreram frequentemente algum tipo de violência nos últimos três anos e 57% não recebe apoio do local de trabalho nesses casos.

Além disso, 70,2% não denunciam as agressões por sensação de impunidade (59,4%), falta de apoio da instituição (56,9%) e receio de perder o emprego (49,2%).

Inclusive, em comparação com 2023, houve aumento de 2,2% nos casos de agressões físicas e de 2,1% nos de agressões sexuais.

Houve aumento também de 3,5% nos casos de agressões cometidas pelos empregadores; e 3,5% nos de agressões cometidas em instituições privadas. E somente 1,8% de aumento nas punições aos agressores.

Audiência pública

Essa realidade traz consequências diretas tanto individuais (como afastamentos e impactos à saúde mental) quanto coletivamente (defasagem e prejuízo à assistência prestada à população) e afeta toda a população do estado de São Paulo.

Evitar que essas situações ocorram, oferecendo segurança e qualidade de vida aos mais de meio milhão de profissionais de enfermagem do estado, é prezar pela saúde de toda a sociedade e pelo bom funcionamento de todo o sistema de saúde.

Por isso, o Coren-SP promove na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no próximo dia 3 de setembro, audiência pública para discussão de propostas de prevenção e enfrentamento à violência sofrida por profissionais de enfermagem nos ambientes de trabalho.

A atividade ocorrerá no auditório Franco Montoro, a partir das 18h, e conta com o apoio do deputado proponente Fábio Faria de Sá.

“A violência contra os profissionais de enfermagem é uma discussão de extrema importância e relevância neste momento, pois temos visto muitos casos recentemente. Um levantamento feito pelo Coren-SP apontou que 80% dos profissionais de enfermagem já foram agredidos de alguma forma no seu ambiente de trabalho – verbalmente, fisicamente ou psicologicamente. Trata-se de uma verdadeira epidemia nos hospitais, UBS e demais unidades de saúde de nosso estado.” Sergio Cleto, presidente do Coren-SP

Além da audiência pública, o Coren-SP criou, em julho deste ano, a Comissão de Enfrentamento à Violência e de Acolhimento aos Profissionais de Enfermagem Vítimas de Agressão, com a finalidade de propor, acompanhar e divulgar ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros, composta por conselheiros, diretores e empregados públicos do conselho.

O deputado estadual Fábio Faria de Sá foi o responsável por articular a realização da audiência pública na Casa Legislativa

A expectativa é que a audiência pública reúna cerca de 200 participantes, além de representantes do Conselho Federal de Enfermagem, do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Federação Nacional de Enfermagem e do Instituto Sou da Paz, para expandir o diálogo sobre ações de mobilização junto à sociedade e ao Poder Público.